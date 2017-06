Parallels Toolbox für Windows kommt auf den Markt und ersetzt zahlreiche komplexe Dienstprogramme durch mehr als 20 einfache Einzwecktools

(fair-NEWS)

München – 29. Juni 2017 – Parallels (parallels.com/de/about), ein weltweit führendes Unternehmen für plattformübergreifende Lösungen und Entwickler branchenführender Software für Windows- Anwendungen auf dem Mac, veröffentlicht heute Parallels Toolbox für Windows (parallels.com/toolbox), um alltägliche Computeraufgaben effizienter zu machen.„Parallels Toolbox für Mac wurde bei seiner Einführung im August letzten Jahres außerordentlich positiv angenommen. Daher beschlossen wir, diese zeitsparenden Funktionen auch Windows- Nutzern verfügbar zu machen“, sagte Jack Zubarev, Präsident von Parallels. „Jetzt können Sie sowohl auf dem PC als auch auf dem Mac Aufgaben schnell und einfach erledigen.“Parallels Toolbox für Windows ist die Lösung der Wahl, wenn es um die Erledigung alltäglicher Aufgaben geht und es kostet weniger als nur eines der Konkurrenz-Dienstprogramme. Mit den Tools lassen sich YouTube-Videos ganz einfach herunterladen und konvertieren, spezielle Screenshots aufnehmen, die integrierte Kamera des Computers sperren und ein Video des Bildschirms aufnehmen. Ob Computer-Neuling oder Business-Profi – alle können mit diesen hervorragend entwickelten Tools Zeit und Mühe sparen.Parallels Toolbox für Windows:Archivieren: Erstellen Sie komprimierte Archive Ihrer Dateien, um Speicherplatz zu sparen odermehrere Dateien einfach weiterzugeben.Kamera sperren: Sperren Sie die integrierte Kamera, sodass Anwendungen keinen Zugriffmehr darauf haben.Bereich erfassen: Erstellen Sie einen Screenshot von einem Teil des Bildschirms.Bildschirm erfassen: Erstellen Sie einen Screenshot vom gesamten Bildschirm und speichernSie ihn in verschiedenen Formaten (PNG, JPEG, TIFF, PDF und GIF) ab.Fenster erfassen: Erstellen Sie einen Screenshot von einem einzelnen Fenster.Video konvertieren: Konvertieren Sie viele Videotypen in MP4, sodass sie auf Mobiltelefonenund Tablets abgespielt werden können.Nicht stören: Deaktivieren Sie Benachrichtigungen und Animationen, die Ihre Arbeit oderPräsentation unterbrechen könnten.Kein Ruhezustand: Verhindern Sie, dass der Computer in den Ruhezustand wechselt.Video herunterladen: Laden Sie Videos aus dem Internet auf den Computer herunter.Volumes auswerfen: Mit einem Klick können Sie alle externen Festplatten, Speicherkarten,Netzwerkvolumes und bereitgestellte Festplatten-Images auswerfen.Schreibtisch ausblenden: Sorgen Sie für einen aufgeräumten Desktop, indem Sie die Symboleausblenden.Bildschirm sperren: Sperren Sie den Bildschirm, um unberechtigten Zugriff zu verhindern.Starten: Öffnen Sie mit nur einem Klick mehrere Objekte gleichzeitig, wie Anwendungen,Ordner, Links oder andere Dateien.Mikrofon stummschalten: Schaltet das Mikrofon des Computers stumm.Bereich aufnehmen: Nehmen Sie ein Video eines ausgewählten Bereichs des Bildschirms auf.Audio aufnehmen: Zeichnen Sie Audio über das Mikrofon auf.Bildschirm aufnehmen: Erstellen Sie ein Video des gesamten Bildschirms.Fenster aufnehmen: Zeichnen Sie ein Video eines einzelnen Fensters auf.Foto aufnehmen: Nehmen Sie mit der eingebauten PC-Kamera sofort Fotos auf.Video aufzeichnen: Zeichnen Sie mit nur einem Tastenklick sofort mit der Computerkamera einVideo auf.Archivierung aufheben: Entpacken Sie verschiedene Dateikomprimierungsformate, wie RAR,RPM, XAR und Z, damit Sie die Dateien verwenden können.Verfügbarkeit und PreiseKostenlose Testversion von Parallels Toolbox für Windows 1.0 sowie Parallels Toolbox für Mac 1.7 sind ausschließlich heute unter parallels.com/de/toolbox erhältlich. Jede Version kostet 9,99 € pro Jahr und enthält kostenlose zukünftige Aktualisierungen mit zusätzlichen Tools, wenn diese hinzugefügt werden.



Bildinformation: Logo Parallels