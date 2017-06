Neuer Standort weckt Interesse

(fair-NEWS)

„Endlich gibt es wieder ein Markenautohaus mit Fahrzeugservice hier bei uns in der Region“ – Reaktionen wie diese hörte Jörg Heidenreich am vergangenen Wochenende nicht nur einmal, als er am Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. Juni ein weiteres Autohaus in Lispenhausen eröffnete. An der Stelle, wo früher das Autohaus Bergmann unter anderem Autos der Marken Simca, Talbot, Peugeot und Goggos verkauft und repariert hatte, steht ab sofort das Autohaus Heidenreich für exzellenten Service und Top-Fahrzeuge der Marke Opel. Gemeinsam mit der FIS Fahrzeugzentrum Lispenhausen GmbH ist es in der Nürnberger Straße 49 und damit direkt an der Hauptverkehrsstraße B83 für seine Kunden erreichbar.„Mit unserem neuen Standort Lispenhausen ist unser Autohaus jetzt nicht nur in Witzenhausen und Eschwege vertreten, sondern schließt auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg eine wesentliche Lücke. Ab sofort werden unsere Kunden hier von unserem Verkäufer Heiko Wassermann professionell betreut“, erklärt der Autohaus-Geschäftsführer, der am Wochenende nicht nur zur Eröffnungsveranstaltung, sondern auch zur Premiere des neuen Opel Crossland X und des neuen Opel Insignia in den Varianten Grand Sport und Sports Tourer eingeladen hatte. Die Opel-Neuheiten konnten sowohl in Lispenhausen als auch am Heidenreich-Standort Witzenhausen von den Besuchern genauer unter die Lupe genommen werden. „Die Fahrzeuge kamen sehr gut bei unserem Publikum an, so dass wir am vergangenen Wochenende an beiden Standorten rund 1.000 Gäste in unseren Autohäusern begrüßen durften“, freut sich Jörg Heidenreich.Autor: Autohaus HeidenreichBeratung, Verkauf und Probefahrten nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.



Bildinformation: Autohaus-Standort in Rotenburg-Lispenhausen. Quelle: Autohaus Heidenreich