Lexmark bringt neue Laser-Druckerlinie mit 4-Jahres-Garantie für kleine und mittlere Unternehmen auf den Markt

(fair-NEWS)

Neu-Isenburg, 29. Juni 2017 - Lexmark International, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Druck- und Imaging-Lösungen, hat heute die Markteinführung seiner neuen „SMB-Linie mit 4-Jahres-Garantie” bekanntgegeben. Hierbei handelt es sich um eine speziell für kleine und mittlere Unternehmen maßgeschneiderte Laser-Druckerlinie. Dank der vierjährigen Garantie genießen Lexmark Kunden nun ein Stück Sorgenfreiheit mit den neuen leistungsstarken und preisgünstigen Druckern.Die neue „SMB-Linie mit 4-Jahres-Garantie” von Lexmark umfasst 23 Laser-Drucker, angefangen bei Einstiegs-Druckern in Schwarz-Weiß und Farbe bis hin zu Arbeitsgruppen-Druckern und –MFPs. Die neue Linie ist dafür konzipiert, die betriebliche Produktivität anzukurbeln – dank ihrer wettbewerbsfähigen Preise und der leistungsstarken Funktionalität, wie zum Beispiel umfangreicher Sicherheits-Features und integrierter Funktionen, wie Duplex-Druck und Optionen für drahtlosen und mobilen Druck.Die zur neuen SMB-Linie gehörenden Laser-Drucker sind durch eine 4-Jahres-Garantie[1] geschützt. Diese bietet vollumfänglichen Support-Service und damit Sorgenfreiheit. Die Kunden profitieren von einem Gratis-Online-Support rund um die Uhr sowie von einem technischen Telefon-Service zu den üblichen Geschäftszeiten.Die neue „SMB-Linie mit 4-Jahres-Garantie“ von Lexmark bietet Premium-Technologie in Verbindung mit den höchsten Qualitätsstandards. Dank seiner branchenführenden Drucklösungen und über 25 Jahren an Erfahrung bietet Lexmark seine neueste SMB-Linie ab sofort in Deutschland und der Region „Europa, Naher Osten und Asien“ („EMEA“) mittels eines umfassenden Netzwerks von Premium-Technologiefachhändlern an.Unterstützende ZitateZitat von Lexmark„Unsere neueste Laser-Druckerlinie unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen dabei, in einer Big-Business-Welt wettbewerbstechnisch zu bestehen. Die neuen Laser-Drucker sind perfekt auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Geschäftskunden zugeschnitten, die kompakte Drucker mit großer Leistungsstärke benötigen. Mit der neuen Linie stellen wir unseren Fokus auf KMUs unter Beweis: Wir bieten ihnen einfaches und effizientes Drucken in höchster Qualität und helfen ihnen so, sich im Wettbewerb optimal zu positionieren”, führt Hartmut Rottstedt, Geschäftsführer Lexmark Deutschland aus.Weitere Quellen:Lexmark SMB line



Bildinformation: Logo Lexmark