SKOPOS VIEW und managerberater geben Kooperation bekannt

(fair-NEWS)

SKOPOS VIEW – ein Dienstleistungsunternehmen aus der Personalforschung und managerberater – eine Beratungsgesellschaft mit dem Fokus auf Lösungen des HR-Managements beschließen eine engere Kooperation in zukünftigen Kundenprojekten.Die Zusammenarbeit sieht die stärkere Verzahnung der jeweiligen Leistungsfelder vor und verspricht für Kunden beider Unternehmen wichtige Synergien.SKOPOS VIEW bietet ein breites Spektrum an Instrumenten zum Einholen von Mitarbeiter-Feedback auf verschiedenen Ebenen und zu verschiedenen Zeitpunkten im Laufe eines Employee Lifecycles an und ermöglicht somit den Unternehmen, in den Dialog mit seinen Mitarbeitern zu treten. Komplementär hierzu das Leistungsspektrum von managerberater Mario Lukié, Michael Basmann & Nikolai Förster GbR, die auf verschiedene Anwendungsfragen rund um die Bereiche Eignungs- und Potenzialdiagnostik, Personal- und Führungskräfteentwicklung sowie Change Management spezialisiert ist.„Wir freuen uns, mit managerberater einen Partner an unserer Seite zu haben, der die Leidenschaft für Personalthemen mit uns teilt. managerberater setzt mit ihrer Arbeit genau dort an, wo unser Auftrag in der Regel endet, so dass wir unsere Kunden nun noch umfangreicher unterstützen können – quasi aus einer Hand und ohne Informationsverlust.“ kommentiert Marielle Schweizer, Leiterin der SKOPOS VIEW, die Kooperation.Michael Basmann, Managing Partner von managerberater, bekräftigt: „Durch diese Kooperation ergänzen und stärken beide Kooperationspartner ihr Angebot. Das Leistungsfeld von SKOPOS VIEW bildet eine perfekte Ergänzung zu unseren heutigen Kernkompetenzen. Es stärkt uns in der Möglichkeit, entsprechende Erhebungen gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln und in den Unternehmen umzusetzen.“



