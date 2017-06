Lünendonk-Liste 2017: H&D erneut unter 20 besten IT-Service-Anbietern

(fair-NEWS) Der wachsende Digitalisierungsgrad in Unternehmen befeuert den Markt für IT-Services. Davon profitierte auch die H&D International Group, die abermals im jährlichen Ranking der Lünendonk GmbH zu den erfolgreichsten IT-Service-Dienstleistern Deutschlands gehört.



Am 26. Juni veröffentlichte die Lünendonk GmbH ihre Liste zu den Top 20 IT-Service-Unternehmen Deutschlands für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2016. Dabei überzeugte die H&D International Group in diesem Segment bereits mehrfach in Folge. "Wir freuen uns, dass sich auch in diesem Jahr unsere Servicequalität und Projekterfolge in der sehr guten Platzierung auf der Lünendonk-Liste wiederspiegeln", berichtet Claudia Raabe, Geschäftsführerin der H&D International Group. "Deutschlands Unternehmenslandschaft steckt in der digitalen Transformation. Vor allem der Mittelstand hat hier einen großen Beratungsbedarf und benötigt Support bei Aufbau und Betrieb von IT Services. Das entspricht genau unseren Kernkompetenzen sowie unserer breiten Branchenkenntnis und natürlich unserer langjährigen Erfahrung mit IT-Projekten."



Die Lünendonk-Liste veröffentlicht das renommierte Marktforschungsunternehmen jedes Jahr. Sie gilt als wichtiges Branchenbarometer. Die Platzierung der Unternehmen wird daran bemessen, wie viel Umsatz sie im vorangegangenen Jahr in Deutschland mit Dienstleistungen in der IT-Beratung und IT-Services erwirtschaftet haben. In diesem Jahr prüften die Analysten von Lünendonk über 90 Anbieterunternehmen für ihr Ranking.