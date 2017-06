Messeneuheit: Christies® neue UHD-Displays zum sensationellen Preis bei publitec

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Scharfe Bilder, scharf kalkuliert: publitec erweitert sein Verkaufsprogramm um die hochauflösenden Messeneuheiten aus dem Hause Christie® – und das zu einem sensationell guten Preis. Die Displays in Ultra High Definition Displays Christie UHD551-L und Christie UHD651-L aus der Access-Serie wurden gerade erst auf der InfoComm in Orlando (Florida) vorgestellt und sind schon jetzt bei publitec im Vertrieb.Geschäftsführer Andreas Flemming erwartet ein großes Interesse der professionellen Anwender an den neuen Displays. „Die Bildschirme liefern dank vierfach höherer Auflösung äußerst detailgetreue Bilder in 55'' und 65''. Das ist ein völlig neues Seherlebnis!" Sie eignen sich insbesondere als hochwertige Digital Signage-Lösung im Retail und in Hotels oder für die lebendige Wiedergabe von Bildern und Videos in Konferenzräumen. Dank ihrer blendfreien Panels gelingt das auch in tagheller Umgebung.Für die Installation besonders interessant: Die schlicht und schlank designten Rahmen sind eine perfekte Voraussetzung für den Einsatz auf engem Raum. Darüber hinaus können die Inhalte ohne zusätzliche Player oder andere Hardware per USB-Playbackfunktion oder über einen OPS-Slot (Open Pluggable Specification) zugespielt werden: Anschlüsse für Stromversorgung sowie Video- und Audio-Datenübertragung von einem Einschub-PC liegen im Inneren des Displays. Diese elegante, kabellose Lösung macht die Installation extrem einfach.Für den stets sicheren und flexiblen Einsatz im 16/7-Betrieb sorgt auch die Failover-Funktion: Fällt die primäre Datenquelle aus, bezieht das Display seine Daten von einer anderen, vorher definierten Quelle.Zudem bietet sich die Möglichkeit, ein Touch-Overlay über das Display zu legen. Diese Zusatzoption macht das Display zu einer interaktiven Steueroberfläche, über die Nutzer per Tippen und Wischen ganz individuell ihre Präsentationen steuern, Anmerkungen und Notizen einfügen oder einfach nur den Windows-Desktop bedienen können.Weitere Details lesen Sie in der <a href="https://publitec.tv/christies-hochaufloesende-uhd-displays-bei-publitec/" target="_blank">neuen Produktbroschüre</a>.



