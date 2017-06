Green Glamour im Englischen Garten

(fair-NEWS)

Von 03. bis 06. August 2017 verwandelt sich der Englische Garten mit zahlreichen Restaurants, Bars, Master Classes und einer Showbühne zu der gastronomischen Adresse Deutschlands. Gäste haben die Möglichkeit unter freiem Himmel die Tricks der Spitzenköche kennenzulernen, sich von ausgefallenen kulinarischen Kreationen verwöhnen lassen und den Sommer mit Freunden und der Familie zu genießen. Als einziges vegetarisches Restaurant bringt das Tian mit Chef de Cuisine Christoph Mezger vegetarischen Green Glamour in den Englischen Garten. Das Tian hat sich als erstes rein vegetarisches Restaurant am Viktualienmarkt in München etabliert und inspiriert Gäste mit einzigartigen Signature Dishes und vegetarischen Köstlichkeiten.



Bildinformation: Tian München