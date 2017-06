Serviceexperte Armin Nagel versüßt die Kunst des Wartens

(fair-NEWS)

Serviceexperte <a href="https://www.5-sterne-redner.de/referenten/armin-nagel/">Armin Nagel</a> schafft ein wahres Serviceparadies des Wartens in einer fiktiven Bushaltestelle in Köln-Mühlheim. Als Teil des Projekts <a href="https://www.schauspiel.koeln/spielplan/festival-die-stadt-von-morgen/">"W-ART" des Schauspiel Köln</a>, hat er zusammen mit seinem <a href="http://service-komplizen.de/">"Servicekomplizen"</a> Team diese Initiative ins Leben gerufen. Mit dieser Aktion möchte Nagel gegen den Effizienzterror kämpfen und für mehr Langsamkeit in der Stadt sorgen. Vom 29. Juni bis zum 2. Juli findet das Kunstprojekt in Köln statt.Endlose Schlangen an der Kasse, oder eine nie enden wollende Warteschleife am Telefon - warten gehört zu unserem alltäglichen Leben. Für viele Menschen ist das eine nervenaufreibende Geduldsprobe. Mit einer Service-Hotline der ganz besonderen Art, beweist der 5 Sterne Redner Armin Nagel, zusammen mit seinem Team der "Servicekomplizen", dass endloses Warten durchaus spannend und unterhaltsam sein kann.Auf einen niemals ankommenden Bus warten die Zuschauer in einer fiktiven Bushaltestelle in Köln-Mülheim. Um sich von den üblichen Wartebereichen abzugrenzen, wurde die Haltestelle mit bequemen Polstermöbel und einem Bücherregal zum Zeitvertreib ausgestattet. Mit einer zur Verfügung gestellten innovativen Telefonhotline können sich die Wartenden über das Warten austauschen und so mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Mit Hilfe eines QR-Codes können die Wartenden auf ihren Smartphones zusätzliche Informationen zum Thema erhalten.Für Deutschlands ersten Service-Comedian ist das Thema Warten eines der wichtigsten Servicethemen. Mit seinem neuen Projekt ist es dem Serviceexperten gelungen eine unterhaltsame und kreative Hotline-Lösung zu entwickeln, die einen hohen Service-Nutzen bietet. Die Nummer dieser Hotline lautet: 0800-9639639. Sie wird von Freitag, den 30. 6., bis einschließlich Sonntag, den 2.7., erreichbar sein.Unterstützt werden die Servicekomplizen von den Kölner Kommunikationsspezialisten Jäger + Schmitter DIALOG.Als Kreativkollektiv aus Service-Design-Experten und Künstlern verstehen es die Servicekomplizen "Orte des Wartens" in wahre Serviceparadiese zu verwandeln. Ihr Wissen und ihre Begeisterung teilen sie in theatralen Formaten für Städte, sowie in Vorträgen und Service-Design Workshops für Unternehmen und Institutionen. Aus den Erfahrungen des W-ART Projekts wird der 5 Sterne Redner Armin Nagel einen neuen Vortrag zum Thema "Orte des Wartens" entwickeln, der über seine Redneragentur 5 Sterne Redner gebucht werden kann.



Bildinformation: Serviceexperte Armin Nagel