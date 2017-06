Präsentieren Sie Ihre Objekte noch einfacher in Ihrem Schaufenster mit FLOWFACT und FONtec

(fair-NEWS)

Mit dem gestengesteuerten Monitor von FONtec ergeben sich völlig neue Möglichkeiten Ihre Produkte im Schaufenster zu präsentieren!Durch den Highbrihgtness-Monitor, der in 32" 42" und 55" erhältlich ist, ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung ein optimales Bild sichtbar.Bei dieser neuesten Technologie entspricht Ihre Hand einem virtuellen Mauszeiger. Somit sind Ihre Anwendungen wie bei einer PC-Maus vor der Schaufensterscheibe bedienbar.Das gesamte System wird durch das FONtec-Stangensystem aufgehangen und darüber die elektrische Versorgung sichergestellt. Durch den intergrierten Power-Rechner sowie die Gestenkamera ist keinerlei Verkabelung sichtbar. Selbstverständlcih ist das gesamte System in einer Stele erhältlich.Diese Lösung ist vielseitig einsetzbar, egal ob im Immobilienbereich, Finanzbereich, Modehaus, Autohaus, Einkaufszentrum können unterschiedliche Inhalte an verschiedenen Standorten präsentiert werden. Die Oberfläche ist frei konfigurierbar und erlaubt die Integration unabhängiger Werbeinhalte.Zusätzlich ist die open-immoschnittstelle integriert worden, womit sämtliche Immobilienportale und Immobiliensoftware angebunden werden können.Das Kundennutzerverhalten wird erfasst und ermöglicht eigenständige Statistiken und Analysen.Die Datenpflege kann vollautomatisch über ein einfach zu bedienendes Verwaltungssystem erfolgen, vom Auftraggeber übernommen werden oder wir kümmern uns um die gesamte Datenpflege.Funktionen im Überblick-Vollautomatische Datenpflege-Bedienung per Geste-Auswertungs- und Analysefunktion-Auswahl von Objekten nach Karte oder Fotos-Darstellung von Mehrwertangeboten (Veranstaltungen, Rabattstaffeln..)-QR Code Funktion zum Übertragen der Inhalte auf das Handy-Werbung integrierbar aber keine Pflicht-Konfigurierbare Oberfläche und Filter-Ausgabe unterschiedlicher Inhalte an unterschiedlichen Standorten-open-immoschnittstelle integriert-Anbindung an sämtlichen Immobilien-Portalen und Immobiliensoftware-Herstellern-100% kombinierbar in das FONtec communication LED-Display-System<a href="https://www.crmpro.de/kontakt">Gerne beantworten wir Ihre Fragen</a>



Bildinformation: Präsentieren Sie Ihre Objekte noch einfacher in Ihrem Schaufenster mit FLOWFACT und FONtec