Tripada® Pilates Trainer Ausbildung jetzt mit modularem Aufbau

Die <a href="https://www.tripada.de/pilates-trainer-ausbildung-html">Pilatestrainer Ausbildung</a> in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® in Wuppertal gliedert sich ab 2017 in verschiedene Module, die auch jeweils alle einzeln buchbar sind. Somit können nun grundsätzlich alle Interessierten eine Pilates Trainer Ausbildung in der Tripada Akademie machen, je nach den persönlichen Anforderungen.Von der sogenannten "Basic" Ausbildung, die aus den ersten beiden Basis-Seminaren besteht und für die man keinerlei Vorkenntnisse oder Grundberufe benötigt, bis hin zu der kompletten Tripada® Ausbildung Pilatestrainer "Expert", die den Kriterien des Leitfadens der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V entspricht. Für die Kassenzulassung ist hier ein geforderter Grundberuf nötig, wie z.B. Sport- oder Gymnastiklehrer, Physiotherapeut, Arzt/Ärztin oder Sportwissenschaftler.3 verschiedene Module innerhalb der Ausbildung schulen auf besondere Themenschwerpunkte und sind auch als Zusatzqualifikation für bereits bestehende Pilatestrainer jeweils einzeln buchbar. Gerade für den Pilatesunterricht in der Prävention ist das Thema "Pilates mit Älteren" ein sehr wichtiges. Hier werden die verschiedenen Krankheitsbilder vermittelt, mit denen die Teilnehmer in den Unterricht kommen und wie man als Pilateslehrer am besten damit umgeht und die einzelnen Übungen so anpasst und reduziert, dass sie von allen Kursteilnehmern auch problemlos umgesetzt werden können. Die Do´s and Dont´s im Umgang mit Älteren, sowie das spezielle Anleiten und Korrigieren der Übungen steht bei diesem Seminar im Vordergrund. Die Ausbildungsleiterin und Diplomsportlehrerin Gabriele Möbius vermittelt hierbei praktisches Wissen und Tipps aus über 30 Jahren Unterrichtserfahrung.Ein weiteres Modul ist "Pilates mit Kleingeräten", wo mit verschiedenen Utensilien, wie Rolle, Ball und Band, die Pilates Mattenübungen abwechslungsreicher und intensiver gestaltet werden können.Jedes Seminar-Modul schließt mit einem eigenen Zertifikat ab. Wer die komplette Ausbildung zum Tripada® Pilates Trainer Expert über 5 Wochenendseminare absolvieren möchte, erhält im Anschluss ein Gesamtzertifikat über die Ausbildung.Alle weiteren Informationen zu der Pilatestrainer Ausbildung und den verschiedenen Modulen unter <a href="www.tripada.de">www.tripada.de</a>.



Bildinformation: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga