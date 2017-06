14 “Reasons To Believe” für ein starkes Afrika

(fair-NEWS)

Johannesburg, Juni 2017: Das führende Ökosafari-Unternehmen Wilderness Safaris launcht im Rahmen seiner Purpose is The New Luxury Kampagne die neue Why Website, die die Grundsätze und Ziele des Unternehmens in 14 einzigartigen Erfolgsgeschichten des fast 35jährigen Bestehens von Wilderness Safaris veranschaulicht. Sie spiegeln alle die ganzheitliche Philosophie der 4C (Conservation, Community, Culture, Commerce) des Unternehmens wider und reichen vom Arche Noah Projekt auf North Island über die Community Projekte Namibias bis hin zu Aufforstungsprojekten der neu eröffneten Bisate Lodge in Ruanda.Insgesamt 14 “Reasons To Believe” hat Wilderness Safaris ausgearbeitet, um Gästen ein tiefergehendes Verständnis der Unternehmensvision zu vermitteln. Anders gesagt: 14 Geschichten über innovative Aktionen und Errungenschaften im Laufe der letzten 35 Jahre. So sollen Gäste, Geschäftspartner, Einheimische und auch andere Unternehmen zum Umdenken bewegt werden.Ein paar Beispiele im Folgenden:Nr.5 Das Arche Noah Projekt – Renaturierung einer InselWilderness Safaris hat eine ökologisch zerstörte tropische Insel in ein Paradies für endemische Tierarten verwandelt und dadurch wieder die Population erhöht.• Wiedereinführung einheimischer Vogelarten; Anstieg der Population der Riesenschildkröten, Karettschildkröten sowie Meeresschildkröten• Anpflanzen heimischer Vegetation: Die ehemalige Kokosnussplantage wurde wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetztNr. 7 Hwange gegen alle Widrigkeiten – Unterstützung für Einwohner und ArtenvielfaltEntgegen allen Herausforderungen hat Wilderness Safaris niemals sein Engagement für die Umwelt- und Sozialprojekte in Hwange in Simbabwe aufgegeben.• Beschäftigung von über 100 Locals, die wiederum durch ihren Verdienst 700 Angehörige mitversorgen• Anstieg der Säugetierpopulation (seltene Antilopenarten, Löwen, etc.) im Laufe der letzten 16 Jahre durch Maßnahmen gegen WildereiNr.10 Koalitionen für den UmweltschutzGäste leisten mit ihrem Besuch in Namibia einen bedeutenden Beitrag für die dortige Community sowie zum Schutz und Erhalt der stark bedrohten Spitzmaulnashörner.• Joint Venture Projekte: Desert Rhino Camp als zukunftsorientierte Partnerschaft zwischen Wilderness Safaris, Save the Rhino Trust (SRT) und drei namibischen Naturschutzgemeinschaften – Torra, Sesfontein und Anabeb• Wachstum der schwarzen Nashornpopulation im Nordwesten Namibias durch Zusammenarbeit der drei PartnerNr. 13 Das (Sonnen)licht am Ende des Tunnels - Solarenergie und Reduktion von CO2Wilderness Safaris investiert in neue Technologien um seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.• 13 der Wilderness Safaris Camps werden bereits zu 100% mit Solarenergie betrieben, die meisten davon in Botswana• Auch die nachhaltige und innovative Architektur der Camps mindert den EnergiebedarfNr. 14 Menschenaffen und Regenwälder - Aufforstung des Albertine Rift in RuandaDie neu eröffnete Bisate Lodge in Ruanda hat die Ausweitung des Vulkan-Nationalparks zum Ziel und infolge dessen die erhöhte Population der gefährdeten Berggorillas, durch Grunderwerb, Aufforstung, und Spenden, die an die Regierung von Ruanda zurückgehen.• Innovatives Ausforstungsprojekt in Partnerschaft mit der neu geschaffenen Tuzamurane Cooperative: Bis dato wurden über 14.000 Bäume gepflanzt.• Unterstützung der Community durch Tätigkeiten in und um die Bisate Lodge



Bildinformation: Wilderness Safaris launcht neue Why Website