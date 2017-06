Zentralstaubsauger und Wäscheabwurfsysteme für mehr Komfort

(fair-NEWS)

Staubsaugen und Wäsche waschen gehören für die meisten Menschen sicherlich nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen. Wer wäre daher nicht dankbar für eine Möglichkeit, diese oft lästigen Hausarbeiten komfortabler zu gestalten? Die über den Online-Shop selfio.de vertriebenen Zentralstaubsauger und Wäscheabwurfsysteme bieten diese Erleichterungen.Die leisen SaubermännerDass Staubsaugen mit einem Zentralgerät sehr komfortabel ist, erklärt sich fast von selbst, denn bei diesem System steht das Herzstück, der eigentliche Sauger, im Keller oder einem anderen geeigneten Raum. Die Wandanschlussdosen, an denen der federleichte Saugschlauch im jeweiligen Raum angeschlossen wird, sind durch ein Rohrleitungsnetz mit dem Zentralgerät verbunden. Durch diese Technik sind Zentralstaubsauger nicht nur deutlich leiser als herkömmliche Geräte - auch lästige Kabel und sperrige Saugschlitten gehören damit der Vergangenheit an. Das erleichtert auch das Saugen auf Treppen und schont ganz nebenbei den Rücken. Zudem schafft man innerhalb der eigenen vier Wände ein gesünderes Raumklima, denn Staubpartikel, Milben & Co. werden durch das Rohrsystem zuverlässig nach draußen geleitet.Wenn die Wäsche fliegen lerntMit einem Wäscheabwurfsystem entfällt das lästige Wäsche zusammentragen und herumschleppen. Durch ein Edelstahl- oder Kunststoffrohr gelangt die Wäsche direkt vom Badezimmer in einen Auffangbehälter neben der Waschmaschine. Einfach oben einwerfen, fertig! Noch bequemer lässt sich die Schmutzwäsche nicht in den Waschraum befördern.Zentralstaubsauger und Wäscheabwurfsysteme sowie das benötigte Zubehör können im Selfio Online-Shop wahlweise als praktische Komplettsets gekauft oder nach individuellen Wünschen aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.Mehr Informationen unter www.selfio.de/de/mehr/zentralstaubsauger und www.selfio.de/de/mehr/waescheabwurfsysteme Linz, im Juni 2017



Bildinformation: Mit einem Wäscheabwurfsystem entfällt das lästige Wäsche zusammentragen und herumschleppen. (Bildquelle: Selfio_©JenkoAtaman-fotolia.com)