Kostenlose Kursberatung für GPM Zertifizierungen

(fair-NEWS)

Viele MitarbeiterInnen möchten sich im Bereich Projektmanagement weiterbilden und zur Abrundung ein Zertifikat erwerben. Dafür gibt es unzählige Angebote.Michael Taube, Geschäftsführer der Deutschen Projekt Akademie, berät Suchende wie Fragende via Medienplattform Edudip am 04. und 11. Juli ab 18.00 Uhr online.Taube ist Autor von Computer Based Training und PM Trainer und selber bei zwei Projektmanagementverbänden zertifiziert. Er hat bereits über 400 Prüfungsteilnehmer in unterschiedlichen Zertifikatssystemen begleitet.Beratungsplätze können für den 04.07. hier und für den 11.07. hier gebucht werden.



Bildinformation: Deutsche Projekt Akademie Klaas und Taube UG (haftungsbeschränkt)