Technologieforum zur „Modernisierung der Recycling- & Abfallwirtschaft“ in Rumänien

(fair-NEWS)

Das BMWi-Markterschließungsprogramm bietet ein Technologieforum mit Leistungspräsentation vom 18. bis 20. Oktober 2017 in Bukarest / Rumänien an.GODUNI International organisiert im Rahmen des Markterschließungsprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) ein Technologieforum mit einer Leistungspräsentation vom 18. bis 20. Oktober 2017 für deutsche Unternehmen in Bukarest. Dieses Forum beinhaltet neben der Vorstellung deutscher Erfahrungen und Konzepte für die Recycling- und Abfallwirtschaft eine Leistungspräsentation deutscher Technologieanbieter für die Kreislaufwirtschaft.Das Projekt der Leistungspräsentation ist Bestandteil des BMWi-Markterschließungsprogrammes, welches kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Selbstständigen der gewerblichen Wirtschaft sowie fachbezogenen Freien Berufen und wirtschaftsnahen Dienstleistern mit Geschäftsbetrieb in Deutschland den Einstieg in neue Märkte erleichtert und zu weiteren Erfolgen der Exporttätigkeit führt. Das BMWi-Markterschließungsprogramm wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Unter www.ixpos.de/markterschliessung kann eine Übersicht zu weiteren Projekten des Programms abgerufen werden. Der Teilnehmerbeitrag für deutsche Firmen richtet sich nach der Unternehmensgröße.Im Rahmen des Projekts wird das deutsch-rumänische Technologieforum rund um die Recycling- & Abfallwirtschaft stattfinden. Schwerpunkt des Forums bildet eine eintägige Fachveranstaltung am 19. Oktober 2017, bei der deutsche Experten und Unternehmen sowie rumänische Counterparts einerseits die Leistungsfähigkeit der deutschen Branche und andererseits den aktuellen konkreten Bedarf sowie die erzielten Fortschritte in Rumänien im direkten Dialog präsentieren, um unmittelbar im Anschluss konkrete gemeinsame Aktivitäten planen und durchführen zu können.Ein weiterer Programmteil am 19. Oktober 2017 besteht in den vorgeschalteten und begleitenden Produktvorstellungen der deutschen Unternehmen. Hier wird die Möglichkeit geboten, dem rumänischen Fachpublikum eigene Produkte, Dienstleistungen und mögliche Kooperationsfelder vertieft und bilateral vorzustellen, um auf individuelle Fragen und Anliegen eingehen zu können. Die Veranstaltung wird zudem genügend Raum für Kontaktgespräche zwischen deutschen und rumänischen Teilnehmern bieten. Die Teilnehmer erhalten vor dem Reiseantritt neben dem Programm eine Zielmarktanalyse. Eine Begleitung des deutsch-rumänischen Technologie-Forums erfolgt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.Warum ist Rumänien ein interessanter Zielmarkt?Als eines der jüngeren EU-Mitgliedsstaaten soll Rumänien den EU-Umweltanforderungen nachkommen. Eine ganze Reihe von regulativen Themen wurde bereits in die Wege geleitet. Aktuelle konkrete Ziele der Abfallinvestitionen sind die Reduzierung der Zahl der nichtkonformen Deponien, vorbereitende Maßnahmen für eine höhere Recyclingquote und für höhere Quoten in der Valorisierung sowie Verbrennung. Eine wesentliche anstehende Änderung ist die Re-Organisation des Opelrationellen Programms, wodurch Abfallmanagement-projekte auch zukünftig auf Kreisebene finanziert werden sollen. Diese Ziele sind zugleich Chancen für die deutsche Industrie in Rumänien.Aktuell stehen zahlreiche Projekte mit erheblichem Ausrüstungs- und Anlagenbedarf an, die 2007 bis 2015 gestartet wurden und bislang nicht abgeschlossen werden konnten, sowie die Planung und Umsetzung von weiteren neuen Vorhaben im Bereich Waste-To-Energy. Von EU-Fördermitteln ergänzt um nationale Beiträge stehen Rumänien rund 370 Mio. Euro für die Abfallwirtschaft und Recycling in den kommenden Jahren zur Verfügung.Die Anmeldung ist bis zum 30. Juli 2017 bei Goduni International möglich.Teilnahmebedingungen:Das Technologieforum ist Bestandteil des BMWi-Markterschließungsprogramms für KMU und unterliegt den De-Minimis-Regelungen.Der Eigenanteil der Unternehmen für die Teilnahme am Projekt ergibt sich aus Größe des Unternehmens und der Mitarbeiter wie folgt:O 500,00 € (netto) bei < 1 Mio. € Jahresumsatz und < 10 Mitarbeiter;O 750,00 € (netto) bei < 50 Mio. € Jahresumsatz und < 500 Mitarbeiter;O 1.000,00 € (netto) bei > 50 Mio. € Jahresumsatz oder > 500 Mitarbeiter.Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten werden von den Teilnehmern selbst getragen. Bei zu geringer Teilnehmerzahl kann der Veranstalter die Reise stornieren. Ein Anspruch auf Erstattung von Ausfallkosten besteht nicht. Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Rücktritt bis vier Wochen vor Reisebeginn fallen Stornogebühren in Höhe von 25% der Teilnahmegebühr an, danach ist keine Erstattung von Teilnahmegebühren mehr möglich.