Bezaubernde Naturwesen hautnah erleben

In Ländern wie Island oder Irland sind sie aus dem Alltag nicht wegzudenken, so fest sind sie seit Generationen im Volksglauben verankert. Die Rede ist vom „Kleinen Volk". Viele Sagen und Geschichten werden in Island von Generation zu Generation weitergegeben. Nicht selten kommt es vor, dass sogar Straßenbaupläne geändert werden, um die Elfen nicht zu stören. Naturschutz und der Glaube an diese Wesen gehen hier oft Hand in Hand.Auch hierzulande bevölkern Elfen, Feen, Zwerge, Wichtel, Kobolde und Meerjungfrauen zunehmend Bücher und Fantasie der Kinder, doch auch viele Erwachsene tauchen gern einmal in diese Wunderwelten ein.Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.Produktinformation• Taschenbuch: 80 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735790720• ISBN-13: 978-3735790729• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 18,9 x 0,4 x 24,6 cmNepomucks AbenteuerNepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?Produktinformation• Taschenbuch: 152 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056189• ISBN-13: 978-3903056183• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,9 x 21 cmMit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 140 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112762• ISBN-13: 978-3961112760• Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15 x 1,7 x 21 cmDer kleine Kobold Wunderbar: und weitere Geschichten für kleine und große Kinder zum TräumenIn diesem Buch der Autorin Petra David-Winkler finden Sie Geschichten, die zum Träumen und Nachdenken anregen. Die verschiedenen Texte handeln über zauberhafte Wesen wie Kobolden sowohl in der uns umgebenden Landschaft, wie auch vom Meer und seinen Geheimnissen.Dem Buch sind Zeichnungen beigefügt, die zum bunten Ausmalen geradezu auffordern, so dass jedes Kind sich sein ganz eigenes Lieblingsbuch schaffen kann.Die Gedichte und Geschichten handeln von Freundschaft, Liebe und Miteinanderleben und eignen sich sowohl zum ersten Selberlesen wie auch zum Vorlesen.Produktinformation• Taschenbuch: 40 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3868066160• ISBN-13: 978-3868066166• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 7 - 9 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,4 x 1,2 x 20,3 cm



Bildinformation: Frau Christine Erdiç