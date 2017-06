Ueberholz GmbH gewinnt Brand Award 2017

(fair-NEWS)

Wuppertal/NRW, 29.06.2017. Ueberholz gewinnt German Brand Award 2017Die Ueberholz GmbH, Büro für Design und temporäre Gestaltung aus Wuppertal ist heute im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit dem German Brand Award 2017 in Industry Excellence in Branding ausgezeichnet worden.Mehr als 500 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien folgten der vom German Brand Award vom Rat für Formgebung exklusiven Einladung. Seit nunmehr über 60 Jahren verfolgt die, 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie unterstützte Stiftung das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu fördern. Das zur Stärkung der Aktivitäten auf dem Gebiet der Markenführung gegründete German Brand Institute ist mit der Durchführung des Wettbewerbs beauftragt. Zum zweiten Mal wurden heute Abend, im Rahmen einer feierlichen Gala im Deutschen Historischen Museum in Berlin, die Preisträger des German Brand Awards geehrt.Ausgezeichnet mit dem German Brand Award werden erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation.Das Büro Ueberholz erhält hier für seinen konsequenten und nachhaltigen Auftritt der Marke Ueberholz. auf der Architektur Biennale in Venedig 2016 den Brand Award 2017. Die Jury, vertreten durch den Hauptgeschäftsführer des Rats für Formgebung und Juryvorsitzender des German Brand Awards Andrej Kupetz, begründet die Entscheidung zur Auszeichnung wie folgt:„Das Designbüro Ueberholz. schafft für die Architektur Biennale 2016 in Venedig mit dem LICHTZeitRaum einen Erlebnisraum, der die Arbeiten von Nico ueberholz und Team in den unterschiedlichen Disziplinen wie Architektur, Interior- und Produktdesign sowie temporäre Inszenierungen emotional untrennbar auf einer besonderen Art vereint: Dreidimensionale Vielfalt und Ideen, Entwurf von nachhaltigen Markenkonzepten, erlebnisintensive emotionale Inszenierung und Ausführung mit hochwertigem Design- und Materialanspruch.“Nico Ueberholz ist stolz und begeistert zugleich: „Die Einladung zur Teilnahme an der Biennale in Venedig ist für mich persönlich eine der höchsten Auszeichnungen für mein Schaffen. Ich bin unglaublich stolz auf die Auszeichnung der Marke Ueberholz.mit Brand Award für die Gesamtleistungen und der damit verbundenen dreidimensionalen Erlebnisvielfalt meines Büros.“



Bildinformation: Lichtzeitraum Ueberholz GmbH