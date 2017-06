Ein Herz für Tiere

(fair-NEWS)

Sie hat ein großes Herz, und das bekommen auch Tiere zu spüren, die oftmals krank oder schwach sind und die niemand mehr haben will. Autorin Heidi Dahlsen wurde durch Bücher wie „Familienmonster“, „Gefühlslooping“ und „Alles wird gut irgendwann …“ bekannt. In einem Gemeinschaftswerk mit drei anderen Autorinnen schreibt sie aus der Sicht eines Tieres eine Geschichte, die genau so passiert ist. Die Geschichte der kleinen Katze Molly …LeseprobeBis zum Abend war ich ziemlich unruhig und musste mich immerzu übergeben. Heidi gab nicht auf. Sie fütterte mich und sprach mir Mut zu. Irgendwann setzte sie sich vor den Computer und zeigte mir etwas.„Schau mal, Molly. Das sind ganz tolle Spielgeräte und Kratzbäume. Wir würden dir so gern einen schenken, damit du rumtoben kannst. Aber erst einmal musst du fein fressen, um kräftiger zu werden. Meinst du nicht auch, dass es sich schon allein dafür lohnt zu kämpfen?!?“Sie knuddelte mich vorsichtig durch und steckte mich unter ihren Pullover.Ohhhh, hier war es schön warm und ich fühlte ihr Herz schlagen.„Es ist fast so gemütlich, wie es bei meiner Mami war“, erinnerte ich mich.Ich schmiegte mich an sie und schlief ein.Etwas später wurde ich wieder ziemlich unruhig, musste mich übergeben und fühlte mich elend. Meine Hundefreunde schauten mich besorgt an und auch Heidis Blick war nicht der glückliche, den ich bereits kannte.„Ach Mensch, ich will doch auch, dass meine Familie glücklich ist.“Als mein Herrchen Peter dazukam, sagte Heidi: „Schatz, schau mal, Molly geht es gar nicht gut. Sie ist sehr dünn und schon ziemlich schwach geworden.“„Mehr als ihr die Medizin zu geben und abzuwarten, ob das Antibiotika anschlägt, können wir nicht tun. Wenn du sie nicht aufpäppeln kannst, dann schafft es sowieso niemand.“Das hatte er schön gesagt, denn ich fühlte mich nun noch wohler in Heidis Obhut.Trotzdem war mir schlecht und mein Bäuchlein tat weh. Heidi holte die Medizin, die ich schlucken musste, denn unterdessen hatte sie einen festeren Griff. Mir blieb also keine andere Wahl. Danach gab es noch Milch und etwas Futter aus dem Fläschchen. Ich wollte wirklich nichts davon, aber als ich ihren traurigen Blick sah, schluckte ich kräftig.„Puhhhaaaa, war das eklig.“Heidi wickelte mich in eine kuschlige Decke und wiegte mich hin und her. Als es mir darin zu warm wurde, krabbelte ich heraus und legte mich in ihren Arm. Sie zog vorsichtig mein Nackenfell nach oben und schaute noch besorgter als bisher. Ich glaube, Tränen in ihren Augen gesehen zu haben. Ich war aber so erschöpft, dass ich mich einfach fallen ließ.„Schatz“, sagte sie dann zu Peter, „ich vermute, dass sie diese Nacht nicht überlebt. Sie schnurrt auch gar nicht mehr. Das ist kein gutes Zeichen.“„Wir müssen abwarten“, antwortete er und nahm uns beide tröstend in den Arm.Heidi legte mich wieder in meine Kiste, machte den Deckel zu und stellte mich neben ihr Bett. Das fand ich sehr beruhigend, denn sie hätte mich ja auch irgendwo allein lassen können. So fühlte ich mich geborgen, denn ich hörte sie atmen.„Schlaf schön, kleine Molly“, sagte sie, „und kämpfe. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, damit es dir bald viel besser geht.“Um 4.30 Uhr erwachte Heidi und lauschte. Alles war ruhig. Sie seufzte, denn sie hatte gehofft, wenigstens ein klitzekleines Geräusch gehört zu haben, aber leider …Unruhig und traurig wälzte sie sich im Bett hin und her.„Wer soll denn bei diesem Lärm schlafen können?“, fragte ich mich und mauzte leise.„Molly!?!“, hörte ich Heidi laut ausrufen. „Schau mal Schatz, sie ist noch da.“Ihre Hand hob mich in ihr Bett. Mir war immer noch schlecht und ich musste würgen. Sie setzte mich schnell in die Katzentoilette. Es kam jedoch fast gar nichts aus mir heraus.Gierig schlabberte ich frisches Wasser, das sie mir auf ein Tellerchen gefüllt hatte.Dann schaute ich sie an und sagte: „Miau.“„Oh Molly, ich glaube es kaum. Du siehst etwas besser aus. Dein Abendfutter ist drin geblieben. Die Medizin scheint zu wirken.“ Sie legte mich vorsichtig unter ihre Decke, ich kuschelte mich an sie und schnurrte leise. Bald schliefen wir wieder ein.Ich kann euch sagen, dass es mir noch nicht gut geht, aber ich bin ein kleines Stück auf dem Weg der Besserung. Die Aussicht auf ein tolles Leben bei meiner Familie gibt mir Kraft und Hoffnung, sodass ich alles daran setzen werde und auch die bittere Medizin mutig schlucke, um bald gesund zu werden.©Heidi DahlsenWie die Geschichte weitergeht und noch vieles mehr erfährt man in dem Buch „Kleine Mutmachgeschichten".Für die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann.In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes.Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.Produktinformation• Taschenbuch: 156 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (17. Juni 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056448• ISBN-13: 978-3903056442• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 1,5 x 21,1 cmÜber die Autorin Heidi DahlsenSeit meiner Geburt im Jahre 1960 lebe ich in der Nähe von Leipzig. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder sowie eine Enkelin. Vor zehn Jahren habe ich mit dem Schreiben begonnen. Weil mein Leben von Anfang an ziemlich turbulent war, habe ich mir seelisch „Luft verschafft“, indem ich die Erlebnisse aufschrieb. Alles bekam ich in einem Buch gar nicht unter und da mir das Schreiben unterdessen so viel Freude bereitete, konnte ich bereits sieben Bücher veröffentlichen.Meine Eltern betonen noch heute abfällig: „Du bist doch nur entstanden, weil wir Langeweile hatten.“Was aus so einem Kind schon werden kann, fragen Sie sich gerade? Das können Sie in meinem ersten Buch „Lebt wohl, Familienmonster“ nachlesen und im Nachhinein an allen Höhen und Tiefen meines Lebens teilhaben. Auf der Suche nach einem harmonischen Familienleben stolperte ich von einer Katastrophe in die nächste. Ich kann Ihnen versprechen, dass Ihnen beim Lesen nicht langweilig wird.Während einer Geburtstagsfeier erzählte ich aus meinem Leben. Ein Gast sagte: „Oh Mann, das hört sich ja an wie aus einem Roman. Das solltest du alles aufschreiben.“ Das tat ich und schon bald gab es kein Halten mehr. Im Nachhinein stellte ich fest, dass das Schreiben meine Seele befreit hatte.Mehr erfahren Sie hier:Über den Verlag:Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç