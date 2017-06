Selbst ist die Frau … oder auch der Mann!

(fair-NEWS)

Selbstgemachte Marmelade ist gesund und lecker. Man weiß, was drin ist und kann ganz nach Geschmack mit den Zutaten jonglieren. Britta Kummer hat es gemeinsam mit einem Nachbarn ausprobiert: Ede Niemeier ist ein wahrer Meister im Marmeladekochen! Entstanden ist ein wundervolles Buch mit tollen Rezepten.Das MarmeladenbüchleinDieses kleine Büchlein bietet leckere Marmelade, die jeder ohne Probleme nachkochen kann. Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Abgerundet werden diese Rezepte durch unterhaltsame Texte. Da macht das Kochen doppelt so viel Spaß!Damit es auch praktisch in der Küche verwendbar ist, bieten wir das Buch mit Spiralbindung an, so klappen die Seiten nicht zu beim "Marmeladen".Spiralbindung: 68 SeitenSprache: DeutschISBN-10: 3961112126ISBN-13: 978-3961112128Trailer:Produktinformation• Taschenbuch: 68 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (17. März 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112126• ISBN-13: 978-3961112128• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 1,2 x 21,3 cm



