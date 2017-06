Lavendelblüte in der Pfalz

(fair-NEWS)

Die Pfalz feiert nicht nur Weinfeste, Mandelblütenfeste und Keschdefeste sondern auch ein Lavendelfest. "Ein Fest, das es nur einmal in dieser Form in Deutschland gibt, ist das Lavendelfest im Kräutergarten Klostermühle In Edenkoben", informiert Norbert Arend von <a href="www.genussradeln-pfalz.de">genussradeln-pfalz</a>. "Im historischen , mediterranen Kräutergarten Klostermühle pflanzt Klaus Schlosser über 35 verschiedene Sorten Lavendel an. Dieser Lavendel steht nun in voller Blüte und wird derzeit geerntet."Lavendelfest und Lavendelernte an der Deutschen Weinstraße"Zur Lavendelblüte und Lavendelernte im <a href="www.kraeutergarten-klostermuehle.de">Kräutergarten Klostermühle </a> öffnen wir alle Teile unserer Klostermühle. Deswegen laden wir zur Lavendelblüte zu einem Lavendelfest ein", so Klaus Schlosser, der vor einigen Jahren dieses Kleinod in der Pfalz geschaffen hat. "Wir bieten interessante Gartenführungen an. Dabei können sich die Gäste nicht nur an den vielen unterschiedlichen Lavendelarten erfreuen sondern auch den Lavendelduft genießen." Gastronomisch werden die Gäste mit unterschiedlichen Köstlichkeiten und natürlich mit ausgesuchten Pfälzer Weinen verwöhnt.genussradeln-pfalz besucht mit seinen Gästen bei Radausflügen, Weinreisen, Incentive, Betriebsausflügen selbstverständlich nur besonders interessante Genuss- und Erlebnisevents. Dazu zählt auch das Lavendelfest.Im Kräutergarten Klostermühle werden bei diesem Lavendelfest unterschiedliche Produkte von Kunsthandwerkern sowie Naturproduktherstellen zum Verkauf angeboten. In diesem Jahr erstmals dabei ist Carolin Zisgen von <a href="www.vacavaca.de">VACA VACA</a>. Sie bietet interessante handgewebte Produkte aus 100% Baumwolle an.Kräutergarten Klostermühle - eine einmalige EventlocationÜbrigens, der Kräutergarten Klostermühle ist eine einmalige Eventlocation. Mitten in den Weinbergen gelegen, ein historisches Gebäude in einem wunderschönen Kräutergarten, eine traumhafte Aussicht, bis zu 8o Plätzen im Innenbereich und ca. 200 Plätze im Außenbereich tragen allein zu einem gelungenen Event bei. Der Service wird von einem renommierten Caterer übernommen. Ausgezeichnete Pfälzer Weine und Sekte sind selbstverständlich.genussradeln-pfalz nutzt die Anlagen des "Kräutergarten Klostermühle" auch für Weinreisen, Incentive und Genussstation bei Pedelec-Betriebsausflügen sowie Teambuilding.genussradeln-pfalz67482 VenningenTelefon: 06323 6209<a href="www.genussradeln-pfalz.de">genussradeln-pfalz</a>



Bildinformation: Lavendelblüte im Kräutergarten Klostermühle in der Pfalz