ein Reifendruck-Kontroll-System, kurz, ein rdks, tpms (TirePressureMonitoringSystem) oder einfach TireMoni genannt. Meine Aufgabe ist es, den Luftdruck der Reifen während der Fahrt zu messen. Dann funke ich die Messergebnisse an einen TireMoni Empfänger, der sich im Innenraum des Fahrzeugs befindet. Ich messe Luftdruck und Temperatur im Reifen und zwar direkt.Meine Messdaten zeigen, was im Reifen vor sich geht. Ich berechne keine Daten über das ABS um dann Radlaufgeschwindigkeiten zu vergleichen, nein, ich messe tatsächlich den Reifendruck und die aktuelle Reifentemperatur. Immer wieder messe ich und zwar während der Fahrt, denn genau da wird der richtige Reifendruck gebraucht. Vor allem in den Kurven und beim Bremsen. Meine Daten werden mit einem Referenzwert kalibriert, damit der TireMonitor im Fahrzeug warnen kann, falls der Reifendruck eines Rades zu sehr von diesem Referenzwert abweicht. Dann blinkt und summt es. Fahrer oder Fahrerin können die aktuellen Messwerte auf dem Monitor ablesen und rechtzeitig reagieren. So wurden schon viele gefährliche Reifenpannen durch mich verhindert.Darauf bin ich auch stolz, nicht nur auf's Benzinsparen und das Reifenschonen. Ich mache das Fahren sicherer. Als TireMoni Ausführung werde ich einfach außen auf das Ventil geschraubt. Keine Angst, geklaut werde ich nicht, weil ich nur mit dem dazugehörenden Monitor funktioniere und ohnehin sehr preisgünstig zu haben bin: https://shop.TireMoni.com



Bildinformation: Ich bin ein System für Sicherheit,