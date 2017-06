Gesunde Hundebetten mit orthopädischer Wirkung

Pressemitteilung von DoggyBed & CatBed

Schickes Hundebett in vielen Farben, für S-XXL Hunde

(fair-NEWS) Was sich kuschlig anfühlt, muss nicht unbedingt bequem sein - bei Hundebetten, Hundekissen und Hundematten ist die Füllung der unschlagbare Maßstab für echte Qualität. Häufig werden bei preisgünstigen Produkten Polyestervlies, Flocken aus herkömmlichem Schaumstoff, Faserkugeln oder Styroporkugeln (sogenannte EPS-Kugeln) verwendet. Doch wenn es um die Qualität der Füllung geht, schneiden diese Materialien bei Formstabilität, Geräuschlosigkeit, Haltbarkeit und vor allem Stützkraft nicht besonders gut ab.



Als sehr viel hochwertiger gilt eine Füllung aus Latex oder Wasser. Diese entlasten den Körper des Tieres im Schlaf sehr viel besser. Latex bewegt sich immer wieder in seine Ausgangsform zurück und ist deswegen sehr haltbar. Wasserbetten sind außerdem stabiler als oft gedacht: Allerdings werden sie mit Strom erwärmt - und nicht alle Hundehalter mögen sich mit dieser Alternative anfreunden.



Relativ neu ist Viskoschaum. Hier ist die DoggyBed Hundebetten Manufaktur der Vorreiter gewesen und hat entsprechend viel Erfahrung bei der Verarbeitung gesammelt: Dieses Material ist geräuschlos beim Hinlegen, atmungsaktiv, formstabil, besitzt hohe Stützkraft und wirkt druckentlastend. Damit vereint es alle Vorteile für bestmögliche Akzeptanz.

Bildinformation: DoggyBed Visko Compact Style

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundekissen. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf - auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.



Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.



Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

«Gesunde Hundebetten mit orthopädischer Wirkung»

Schützenstr. 32-3444534 LünenDeutschlandTelefon: 02306-206743Uwe HollerDoggyBed & CatBedSchützenstr. 32-3444534 Lünen