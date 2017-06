Gesundes Liegen für S-XXL Hunde

Pressemitteilung von DoggyBed & CatBed

Orthopädische Hundebetten - nicht nur für Hunde-Opas, Welpen und kranke Hunde

(fair-NEWS) Die DoggyBed® Hundebetten werden mit der hochwertigen Verarbeitung und dem eleganten Design zu einem außergewöhnlichen Wohnaccessoire und zum Mittelpunkt Ihres Raumes.



Durch die Verwendung von bewährten Matratzenschäumen, viskoelastischen Schaumstoffen und hochwertigen Watteabdeckungen ist das Durchliegen dauerhaft ausgeschlossen. Die DoggyBeds sind für Gewichte der Hunde von 60/80/100kg geeignet.



Ausschließlich ausgesuchte, langlebige Materialien werden für jedes orthopädische Hundebett verarbeitet, damit dieses für unsere Hunde bestens geeignet ist.



Die aus der Raumfahrt-Forschung stammende, Visko-Komfort-Liegefläche der DoggyBeds, ist der Hauptgrund dafür, dass das Liegen und Schlafen auf unseren Schlafplätzen bei Ihrem Hund ein Gefühl der relativen Schwerelosigkeit hervorruft.



Die DoggyBeds sind mit einem extra dicken, jedoch weichen Kunstlederbezug erhältlich. Dieses Kunstleder ist extra dick, abriebfest und langlebig. Unser Kunstleder ist farbecht, atmungsaktiv und geruchsneutral. Sie stehen in 5 aktuellen, modernen Farbvariationen zur Verfügung. Unsere Bezüge sind absolut geruchslos und nehmen auch keine Gerüche an.



Bildinformation: Hundebett DoggyBed Visko Style

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundekissen. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf - auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.



Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.



Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

«Gesundes Liegen für S-XXL Hunde»

