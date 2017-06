Drupal Business & Community Days mit Teilnehmern aus der ganzen Welt

(fair-NEWS)

Heidelberg, 30. Juni 2017 - Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr treffen sich vom 14. bis 16. Juli 2017 wiederum Teilnehmer aus der ganzen Welt bei der zweiten Auflage der Drupal Business & Community Days (DBCD) in Heidelberg. Der Drupal Experte erdfisch organisiert die Veranstaltung für den gemeinnützigen Drupal e.V., der im Rahmen dieser Veranstaltung auch seine jährliche Mitgliederversammlung abhält. Die DBCD verbinden die Bereiche Drupal Entwicklung und Drupal Business in einem einzigartigen Event. Der "Community-Track" ist ein klassisches Drupal-Camp. Im "Business-Track" referieren namhafte Experten über interessante Management Themen. Peter Liepolt, Strategie Experte und Business Coach teilt sein Wissen zum Thema Führung, Thomas Stegemann, Geschäftsführer eines IT-Systemhauses klärt zum Thema "Haftungsrisiko Datenschutz" auf, Dr. Julia Schönborn, Autorin und Kommunikationsexpertin referiert zum Thema "Corporate Social Responsibility" und Hanna Gerber, Expertin für Stress und emotionale Gesundheit gibt in ihrem Impulsvortrag Tipps, um Stress nicht zur Geltung kommen zu lassen.Mit Teilnehmern aus Deutschland, England, den Niederlanden, Ungarn, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland und den USA ist der Community-Teil ein internationales Event, an dem Drupal-Spezialisten, -Einsteiger und -Interessierte teilnehmen. In sogenannten "Sprints" arbeiten die Teilnehmer gemeinsam an Projekten, Fragestellungen und Herausforderungen rund um Drupal. Die Tagung ist eine NON Profit Veranstaltung und wird rein über die Ticketeinnahmen und Sponsoren finanziert. Im vergangenen Jahr war die Konferenz an dem Veranstaltungswochenende unter den Top 4 #Hashtags bei Twitter. Weitere Details zur Veranstaltung finden sich unter http://drupal-business-and-community-days.de/