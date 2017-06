Gartenmöbel sorgen für Lounge-Atmosphäre – Polyrattan Allwetter-Möbel neu bei AsVIVA

(fair-NEWS)

Dormagen, 29. Juni 2017 – Nach den Highend Kamado Keramik-Grills bekommt der neue „Haus und Garten“ Bereich von AsVIVA weiteren Zuwachs: aus verschiedenen Konfigurationen von Polyrattan Gartenmöbeln - von der klassischen Vierer-Sitzgruppe samt Tisch und Beistellhocker bis zur luxuriösen 8-er Sofa Ecklounge - können sich „Heim und Garten“-Freunde ihre Wohlfühl-Oase ganz nach ihren Bedürfnissen einrichten. „Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung und des stilvollen Designs eignen sich unsere Polyrattan-Möbel sowohl für den Außen- als auch für den Inneneinsatz“, stellt AsVIVA Geschäftsleiter Thorsten Weyers klar. „Dies ist ein entscheidendes Kriterium für uns gewesen.“ Egal ob im Wohnzimmer, Wintergarten, auf der Terrasse oder in der eigenen Kleingarten-Anlage: die wetterbeständig und wasserfest verarbeiteten Polyrattanfasern wurden intensiv durchgefärbt, so dass trotz Wettereinfluß, Regen oder Sonnenschein die Farben des Materials beständig bleiben. Im Lieferumfang enthalten sind ebenfalls passgenaue, weich gepolsterte Sitzauflagen mit abziehbaren Kissenbezügen. „So können die Sitzpolster auch entsprechend gut gereinigt werden, damit die Freude an den Möbeln auch lange währt“, so Weyers. Doch der Komfort beginnt bei den Gartenmöbeln von AsVIVA bereits beim Aufbau: eine einfache Montage-Lösung und Justierschrauben helfen bei der perfekten Aufstellung in Heim oder Garten.Die hochwertigen Rattan-Gartenmöbel sind in unterschiedlichen Konfigurationen ab sofort im Bereich „Haus und Garten“ bei AsVIVA erhältlich.AsVIVA ist seit über 13 Jahren der erfolgreiche Fitnessgeräte- und E-Bike-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dormagen und internationalem Vertrieb sowie einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten vom Crosstrainer bis zur Kraftstation. In den letzten Jahren hat sich das Geschäft von AsVIVA erfolgreich auch auf weitere Bereiche wie Vibrationsplatten und jetzt „Haus und Garten“ erweitert.LinksGartenmöbel von AsVIVA: https://www.asviva.de/haus-und-garten/gartenmoebel/Haus und Garten: https://www.asviva.de/haus-und-garten/Shop: https://www.asviva.deAsVIVA PressekontaktKay PinnoKohnacker 9a41542 Dormagenmarketing-management@asviva.deTel. +49 (0) 2133 - 936 750 7



Bildinformation: Gartenmöbel aus Polyrattan in premium Qualität - AsVIVA