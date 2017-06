Energiesparen im Unternehmen leicht gemacht – mit den Stuttgarter Effizienzmoderatoren

(fair-NEWS)

Wie eine Auswertung des Statistischen Bundesamts und der Universität Göttingen ergab, verbrauchen kleinere und mittlere Unternehmen im Durchschnitt mehr Energie pro Quadratmeter und Mitarbeiter als große Unternehmen. Ein überraschendes Ergebnis. Und ein guter Grund, sich in Sachen Energieeffizienzmanagement professionelle Unterstützung zu holen. Beispielsweise einen der Effizienzmoderatoren der Kompetenzstelle Energieeffizienz (KEFF) Region Stuttgart.Die Aufgabe der Kompetenzstelle ist es, insbesondere Selbständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen bei der Einsparung von Energie und Ressourcen zu unterstützen. Und zwar kostenlos und unverbindlich, um ihnen den Einstieg in das Energieeffizienzmanagement zu erleichtern.Die Effizienzmoderatoren der KEFF führen mit den Unternehmen zunächst ein erstes Gespräch vor Ort und zeigen mögliche, auf das Unternehmen zugeschnittene Einsparpotenziale auf. Diese gehen weit über die bekannten und üblichen Energiesparmaßnahmen hinaus. Den Standby-Knopf am Drucker, die Energiesparlampen in den Büros und die automatisch regulierte der Heizanlage sind in den meisten Unternehmen schon lange Standard. Doch wie sieht es mit der Gebäudehülle, der Gebäudeinfrastruktur und der technischen Gebäudeausrüstung aus? Wie energieeffizient laufen die Produktionsprozesse? Und welche Fördermöglichkeiten werden noch nicht voll ausgeschöpft?Hat sich das Unternehmen für vorgeschlagene Energieeffizienzmaßnahmen entschieden, stellt der Effizienzmoderator den Kontakt zu einem erfahrenen Energieberater her. Dieser analysiert und konzipiert die Maßnahmen und führt sie anschließend durch. Der Effizienzmoderator der KEFF begleitet diesen Prozess neutral und unterstützt bei Bedarf mit Vermittlung und Informationen. Dabei arbeiten die Effizienzmoderatoren eng mit den sechs Kreisenergieagenturen vor Ort zusammen. Denn diese sind Mitglied des Konsortiums, das die Kompetenzstelle Energieeffizienz Region Stuttgart betreibt – gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (Konsortialführer) sowie der IHK Region Stuttgart.Die Kompetenzstelle Energieeffizienz (KEFF) Region Stuttgart ist eingebunden in das landesweite Netzwerk Energieeffizienz. Gefördert wird sie aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Baden-Württemberg.Unternehmer aus der Region Stuttgart können die Kompetenzstelle dazu nutzen, ihre Energieeffizienz zu optimieren, Ressourcen einzusparen und die Umwelt zu schonen. Im ersten Schritt komplett kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen und die Kontaktdaten aller Energieeffizienzmoderatoren der Region gibt es unter http://keff-bw.de/de/kompetenzstelle/region-stuttgart



Bildinformation: Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH