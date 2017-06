HIGH FIVE 4 LIFE - Die junge Aktion der Stiftung Menschen für Menschen

(fair-NEWS)

München, 30. Juni 2017. Mit der Aktion HIGH FIVE 4 LIFE (www.highfive4life.de) ruft die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe junge Leute auf, durch ihr Engagement die Lebensumstände der Menschen in Äthiopien zu verbessern.Das gemeinsame Ziel der jungen Engagierten der Stiftung, den "Young Volunteers" und den Menschen für Menschen - Botschaftern, der Profifußballerin Julia Simic, der Rockband KILLERPILZE und der Funk- und Soulband BITTENBINDER ist es, Menschen in Äthiopien eine bessere Zukunft in ihrer Heimat zu ermöglichen. Dazu gehört sauberes Trinkwasser, Ernährungssicherung durch verbesserte Anbau- und Viehzuchtmethoden, der Bau von Schulen und Bildungsangebote, medizinische Versorgung und die Förderung von Kleingewerbe zur Armutsbekämpfung.Das Botschafterteam, Erstliga-Fußballspielerin Julia Simic, Jo Fabi und Mäx von der Rockband KILLERPILZE und die Funk- und Soulband BITTENBINDER sind hochmotiviert: "Hilfe zur Selbstentwicklung führt die Bauernfamilien Schritt für Schritt in ein unabhängiges, würdiges Leben. Dies ist für uns der einzig denkbare und richtige Weg. Wir rufen euch auf, gemeinsam mit den Äthiopierinnen und Äthiopiern diesen Weg zu gehen und aktiv zu werden!"Ideen zum Mitmachen und kreative Aktionen, um Spenden für HIGH FIVE 4 LIFE zu sammeln, finden Interessierte auf der neu gestalteten Website<a href="www.highfive4life.de"> www.highfive4life.de</a>. Die HIGH FIVE 4 LIFE-Unterstützerinnen und Unterstützer werden regelmäßig per Newsletter und auf Facebook über aktuelle Entwicklungen in Äthiopien und Aktivitäten der anderen Ehrenamtlichen informiert. Diese können mit Freundinnen, Freunden und Bekannten geteilt werden, um weitere Engagierte zu gewinnen.Jeweils zum Jahresende werden die kreativste und die erfolgreichste Aktion der Unterstützerinnen und Unterstützer ausgezeichnet und mit einem Treffen mit den prominenten Menschen für Menschen-Jugendbotschaftern belohnt.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deInformationen über die junge Aktion von Menschen für Menschen HIGH FIVE 4 LIFE:www.highfive4life.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken:Facebook, Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64 7015 0000 0018 1800 18BIC: SSKMDEMM



Bildinformation: HIGH FIVE 4 LIFE - Die junge Aktion der Stiftung Menschen für Menschen