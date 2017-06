PAYA PR übernimmt PR-Repräsentanz für Time + Tide

(fair-NEWS) München, 29. Juni 2017: Der Safari-Anbieter Time + Tide verkündet die Zusammenarbeit mit der PR- und Kommunikationsagentur PAYA PR im DACH Markt. Time + Tide bietet Gästen eine außergewöhnliche Sammlung an exklusiven Safaris und unvergesslichen Inselabenteuern in Sambia und Madagaskar. PAYA PR wird den Safari-Experten zukünftig dabei unterstützen, sein unvergleichliches Angebot an unentdeckten Destinationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannter zu machen.



Neueröffnung in Sambia



Time + Tide schlägt mit gleich zwei brandneuen Eröffnungen ein neues Kapitel auf. Im April dieses Jahres wurde die King Lewanika Lodge in Sambia eröffnet. Die hochklassige Luxuslodge lässt die Herzen aller Afrikaliebhaber höher schlagen. King Lewanika befindet sich im unverwechselbaren Liuwa Plain National Park und bietet einmalige Gelegenheiten, Safaris in den letzten unberührten und abgelegenen Wildnisgebieten Afrikas zu erleben. Eine atemberaubende Lage und gleichzeitig idealer Ort, um dem Rest der Welt zu entfliehen.



Neueröffnung in Madagaskar



Auf einer unberührten Insel bei Madagaskar hat im April 2017 ebenfalls ein exklusives Resort seine Pforten geöffnet: Miavana – Private Island. Als erstes 5-Sterne-Öko-Luxusresort in Madagaskar liegt Miavana auf Nosy Ankao, der größten von fünf Inseln in einem Archipel vor der Nordostküste Madagaskars. Miavana ist vor allem für seine „Blue Safaris“ (ein herrlicher Mix aus geführten Safaris an Land und auf Wasser) bei den Gästen beliebt. Mit rund 15.000 Hektar geschütztem Meeresraum nutzt Miavana die Vielfalt der Unterwasserwelt, sowie die Flora und Fauna der Insel um Gäste Momente für die Ewigkeit zu bereiten.



Time + Tide



Der Safarianbieter betreibt hochklassige Camps und Lodges in South Luangwa, Lower Zambezi, Liuwa Plain in Sambia, sowie auf Nosy Ankao bei Madagaskar. Neben einer familiären Atmosphäre und exzellentem Service bietet Time + Tide abenteuerliche Safaris in unberührten Naturschutzgebieten. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. So nutzt Time + Tide den aufstrebenden Tourismus als Vehikel für die Unterstützung der Einheimischen mit Hilfe von vielen Bildungs-, Wirtschafts- und Umweltprojekten.



Das größte Geheimnis Afrikas - Sambia



Da das Land kein typisches Touristenziel ist, weckt das noch größtenteils unerschlossene Sambia bei Gästen die Abenteuerlust. Die weiten Flächen sind seit Jahrtausenden unverändert geblieben und die einzigartige Landschaft, von den mächtigen Viktoria-Fällen bis hin zu den Zambezi-Tälern, bietet das Land unzählige Möglichkeiten eine Vielzahl an unterschiedlichsten Lebensräumen, Tierarten und Naturwunder zu beobachten.



Eine der vielfältigsten Inseln der Erde - Madagaskar



Eine maritime Biodiversität, wie sie sonst nur in Büchern zu finden ist: Delfine, Schildkröten und gigantische Wale sind in den glasklaren Gewässern rund um Madagaskar zu Hause und bieten somit die perfekte Voraussetzung für Blue Safaris. Doch auch die Insel selbst übertrifft die Erwartungen eines jeden Gastes. Madagaskars einzigartige Flora und Fauna beherbergt über 75 Prozent besonderer Arten, die sonst nirgendwo auf der Erde zu finden sind.