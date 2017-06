Warum Outsourcing von Social-Media-Aktivitäten für Unternehmen sinnvoll ist

(fair-NEWS)

Laut statistischer Erhebungen werden allein auf Facebook in einer einzigen Minute …15.280.000 Like- und Teile-Buttons auf anderen Webseiten angesehen3.299.000 Inhalte geteilt3.125.000 Likes vergeben243.100 Fotos hochgeladen150.000 Nachrichten versendet100.000 Freundschaftsanfragen gestellt50.000 Links geteilt13.000 Apps über Facebook installiert11.700 Dollar verdient500 neue Accounts angemeldet415 kriminelle Logins verübt323 ganze Tage YouTube-Videos angesehenInsbesondere in den Abendstunden und am Wochenende finden Internetnutzer viel Zeit, sich in den sozialen Medien zu bewegen und auf Online-Jobsuche zu gehen. LIMES Solutions GmbH verzeichnet in dieser Zeit die meisten Klicks, Aktionen und vor allem Bewerbungen auf die Social-Media-Recruitment-Kampagnen, die LIMES für ihre Kunden durchführt. Damit ein Shitstorm gar nicht erst entsteht, werden die Social-Media-Accounts der LIMES-Kunden rund um die Uhr betreut.Die Kunden profitieren dreifach: Ihr Image in den sozialen Medien verbessert sich stetig, die Bewerberlage entspannt sich deutlich und die gesparte Zeit kommt dem Kerngeschäft direkt zugute.„Dank Digitalisierung und dem stetigen Ausbau der hauseigenen IT-Infrastruktur haben wir insbesondere unser branchenübergreifendes Online-Dienstleistungsportfolio im Social-Media-Bereich deutlich vergrößert. Unsere Kunden schätzen insbesondere, dass wir ihnen einen erstklassigen Social-Media-Auftritt verschaffen und diesen verlässlich rund um die Uhr überwachen. Dadurch ersparen sich unsere Kunden die Einführung von Nacht- und Wochenenddiensten und ihr gutes Ansehen bindet bestehende sowie neue Mitarbeiter.“, teilt Geschäftsführerin Ulrike A. Mix mit.Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei LIMES Solutions GmbH, www.limes-solutions.de , +49 (0) 385 / 489 301-0Die LIMES Solutions GmbH ist ein zuverlässiger Partner für alle administrativen und operativen Supportprozesse in Logistik, Handel und Verkehr. Ob Front-Office oder Back-Office, Vorwärts- oder Rückwärtslogistik - LIMES begleitet die Planung und Umsetzung aller Kundenvorhaben sowohl operativ, beratend als auch strategisch. LIMES lebt Lösungen – in time und in budget.



