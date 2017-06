Teamverstärkung bei der komma,tec redaction

(fair-NEWS)

Hamburg, 30. Juni 2017 - Die komma,tec redaction ist eine deutschlandweit führende Fachagenturen für Digital Signage und gehört zu den wenigen Anbietern im Markt, die nicht nur die Digital Signage Soft- und Hardware bereitstellt, sondern auch die Anzeigeinhalte für die Kunden produziert. Um diese Positionierung im Markt zu stärken, hat die komma,tec redaction ihre Kreativabteilung nun erweitert und Sutarat Siripaiboon als neue Grafikdesignerin eingestellt.Die gebürtige Thai Sutarat Siripaiboon (25) bereichert ab sofort das Team der komma,tec redaction. Als studierte Mediendesignerin konnte sie bereits Erfahrung als Mediengestalterin im Agenturumfeld sowie als Grafikerdesignerin in einem IT-Unternehmen sammeln. Ihre Erfahrungen, Sachkenntnisse und ausgesprochene Kreativität bringt sie nun in der Hamburger Digital Signage Fachagentur komma,tec redaction ein und ist z.B. für die Erstellung von Motion Clips und die Template-Programmierung zuständig. Außerdem ist sie an der Entwicklung der hauseigenen Marketing- und Vertriebsunterlagen beteiligt.Neben der innovativen und zukunftsträchtigen Digital Signage Branche sprach Sutarat Siripaiboon die Aufgabenvielfalt der offenen Stelle an. Vor allem die Möglichkeit, in der Web-Programmierung ihre Kenntnisse weiter ausbauen zu können, überzeugte sie davon, Teil des komma,tec-Teams zu werden. Nach einem Monat im Untenehmen gefällt ihr insbesondere die kollegiale Atmosphäre und die Verantwortung, die ihr von Anfang an zugetragen wurde.Mehr Informationen zur komma,tec redaction finden Sie unter: <a href="www.kommatec-red.de"> www.kommatec-red.de</a>



Bildinformation: Die komma,tec redaction begrüßt Sutarat Siripaiboon in ihrem Büro in der Hamburger Speicherstadt.