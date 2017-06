NEU Fornasetti Profumi

(fair-NEWS)

Peter Sechehaye freut sich über einen neuen Kunden: Fornasetti Profumi!Fornasetti Profumi zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination von Kunst, Designobjekt und Raumduft aus. Die exklusiven Kollektionen mit Namen wie Giardino Segreto oder Flora di Fornasetti sind inspiriert von den Lebenswelten des Mailänder Malers, Bildhauers und Innenarchitekten Piero Fornasetti - entwickelt von renommierten Parfümeuren, hergestellt in Grasse.Insgesamt gibt es sechs Duftkollektionen in stilvollen, handgefertigten Keramikgefäßen, die eine Vielfalt von Fornasettis Werken zeigen. So erhält jede einzelne Kerze ihren ganz eigenen Charme, kann fantasievoll, verspielt und sogar ironisch den Raum schmücken.Die Aromen fangen Wohlgerüche des Familienanwesens in Mailand ein, z.B. von jahrhundertealten Holzdielen im Wohnzimmer oder von Papier und Tinte im Archiv.Die Frühjahrskollektion 2017 widmet sich mit Ortensia, Foglie und Fior di Lina den optischen und olfaktorischen Eindrücken des Gartens. Sie zeigen die Opernsängerin Lina Cavalieri - Fornasettis Muse und sein Lieblingsmotiv - halb versteckt hinter Hortensiensträuchern. Ein Blumenbouquet trägt Kompositionen aus zarten Maiglöckchen, Iris, Jasmin und Birke.Die stilvollen, handgefertigten Keramikgefäße erfreuen als Fornasetti Original jeden Sammler. Als Gebrauchsgegenstand setzt nur die Fantasie des Besitzers Grenzen für die weitere Verwendung.Für den Herstellernachweis bitte folgende Quellen verwenden:Ludwig Beck / www.ludwigbeck.de oder Casa Fortunata / www.casa-fortunata.de Weitere Bezugsquellen gerne auch über uns.