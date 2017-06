Ein Hallenstrahler für alle Hallenbeleuchtungen

(fair-NEWS)

Von der Industriehalle, die Lagerhalle über Sporthallen bis zum Schwimmbad - Hallen gibt es in den verschiedensten Variationen. Eben so viele verschiedene Anforderungen werden an die Beleuchtung gestellt. Den passenden Hallenstrahler für das jeweilige Projekt zu finden ist nicht ganz einfach."Wir sind heller" hat eine Lösung: Die MH SerieIndustriehallenHier kommt es auf eine hohe Effizienz an, um die geforderten Beleuchtungswerte bei möglichst geringer Leistung zu erreichen. Ebenfalls wichtig ist ein äußerst gleichmäßiges, blendfreies Beleuchtungsbild. Die MH Serie wartet hier, neben vielen anderen Eigenschaften, mit über 160 Lumen pro Watt, verschiedenen Abstrahlwinkeln und Lichtfarben auf. Steuerungen sind mit Varianten wie 1-10V, DALI oder kabellos mit ZigBee problemlos möglich.LagerhallenLange Regalreihen lassen sich mit der Korridoroptik (40 x 90° Abstrahlwinkel) mit wenigen Lichtpunkten und ohne Licht in die Breite zu verschwenden optimal beleuchten. Die Regale werden auch in der Vertikalen gut ausgeleuchtet.SporthallenTrifft ein Ball oder Puck die Hallenbeleuchtung, darf diese die Spieler durch herunterfallende Teile nicht gefährden. Im besten Fall bleibt der komplette Strahler intakt und funktioniert weiterhin. Die MH Serie ist mit IK09 bestens gegen Schläge gewappnet. Für den Einsatz in Sportstätten wurde der Strahler auch nach DIN 18 032 Teil 3 zertifiziert.HD FilmaufnahmenFinden in der Sporthalle auch Fernsehübertragungen beziehungsweise Filmaufnahmen statt? Die MH Serie hat eine so flimmerfreie Lichtabstrahlung, dass HD Aufnahmen möglich sind. In speziellen Projekten wird die Serie sogar für Highspeed-Aufnahmen eingesetzt.SchwimmbäderChlor ist hier der Feind der Beleuchtungsanlage. Er zersetzt das Material, welches nach einiger Zeit korrodiert und so nicht nur zu einem optischen Problem wird. Mit der Zeit sind Teile des Gehäuses so dünn und brüchig, dass der Strahler auseinanderfällt und sich von der Decke löst. Die MH Serie ist in einer Variante erhältlich, in der alle Teile - bis zur kleinsten Schraube - chlorbeständig sind.LebensmittelbereichAuch im Lebensmittelbereich gibt es spezielle Anforderungen an die Hallenstrahler. Die DIN 10500 legt fest, welche Bedingungen die Beleuchtung erfüllen müssen. So darf die Produktion der Lebensmittel nicht durch herunterfallende Teile verunreinigt werden, die Beleuchtung muss gut zu reinigen sein etc.. Zertifizierte Hallenstrahler wie die MH Serie dürfen so ohne Einschränkungen in IFS Vers.6 und/oder BRC Global Standard FoodVers.7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt werden.Weitere Informationen über die MH Serie findet man hier: <a href="https://www.wirsindheller.de/LED-Hallenstrahler-MH-Serie.191.0.html">https://www.wirsindheller.de/LED-Hallenstrahler-MH-Serie.191.0.html</a>



Bildinformation: Die MH Serie: ein Hallenstrahler für alle Hallenbeleuchtungen