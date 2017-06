Arbeitskräfte nach Bedarf

(fair-NEWS)

In vielen Branchen und Ländern ist Personalmangel ein leidiges Thema. Vor allem gut ausgebildete Arbeits- und Führungskräfte werden immer wieder händeringend gesucht. Doch häufig ist dies auch kostspielig und zeitintensiv. Man muss Anzeigen schalten, Bewerbungen lesen, Vorstellungsgespräche führen und am Ende noch das Richtige finden. Hierbei kann die Ansiedlung in einem Business Center helfen, so Rieta de Soet, CEO der Global Management Consultants AG. Fabian de Soet fügt hinzu, dass die GMC AG eine Reihe von Angestellten hat, die sich die Kunden als Arbeitskräfte quasi "anmieten" können.Dadurch wird dem Kunde garantiert, dass es sich bei der Person um eine professionelle Arbeitskraft mit umfangreichem Fachwissen handelt. Viele Kunden greifen auf dieses Angebot zurück. Es erspart Zeit, Kosten und Nerven.Zu dem Personal zählen Arbeitskräfte, die als Manager auf Zeit eingesetzt werden können. Dies bedeutet, dass ein erfahrener Manager/Managerin aus dem Hause Global Management Consultants AG für einen begrenzten Zeitraum operative Linienverantwortung in einem externen Unternehmen oder Organisation übernimmt.Rieta de Soet führt weiter aus, dass die Manager/Managerinnen auf Zeit für den Einsatz folgender Positionen in der Regel eingesetzt werden: Vorstandsmitglieder, Projektleiter, Geschäftsführer, Verwaltungsräte, Controller, Marketing Director etc.Dr. Fabian de Soet führt weiter aus, dass Manager/Managerinnen auf Zeit auch für Unternehmen in Frage kommen, die tief greifende Strukturänderungen durchlaufen müssen oder wenn Unternehmen fusionieren.Neben Führungskräften verfügt die GMC AG aber auch über Personal im Bereich der Buchhaltung, Sekretariat oder IT-Fachkräfte. Sollte ein Kunde darüber hinaus Bedarf an Personal haben oder keine Arbeitskräfte mehr verfügbar sein, so hilft die GMC AG bei der Vermittlung anderer potentieller Arbeitnehmer, so Rieta de Soet.



Bildinformation: Die Zentrale der GMC AG in Zug