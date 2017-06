Die eigene Produktivität erhöhen: so geht"s

(fair-NEWS)

Die Endlichkeit des Lebens wird Menschen jeden Tag vor Augen geführt: Morgen wird das Leben um 24 Stunden vorangeschritten sein. Das bedeutet, dass die Dauer des Lebens eines Menschen am nächsten Tag um 24 Stunden verkürzt sein wird. "Das ist ein ziemlich guter Grund und bietet Anreiz genug, das Heute zu nutzen und Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu finden und sich diese auch zu nehmen", findet Leadership-Experte Thomas Reichart, der Menschen Zeit für Wichtiges ermöglichen möchte und ein 5-Schritte-Konzept vorstellt.Gefangen in täglichen Prozessen gelingt es heutzutage nur wenigen Menschen, Freiraum zu schaffen, neu abzuwägen und die gesetzten Prioritäten auch in Angriff zu nehmen. "So kann niemand seinem Leben gerecht werden. Damit das endlich möglich wird, habe ich 5 Schritte entwickelt, mit denen sich Menschen ihr Leben richtig einteilen können", erklärt Thomas Reichart.Wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung ist dabei nach Ansicht des Führungsspezialisten Mut: Nach einigen wichtigen Grundprinzipien folgen Schritt eins bis fünf. Step by Step gelangen Menschen so über Loslassen, Blockstunden, Wochenplanung, Reflexion und Wochen-Organisation zu mehr Klarheit und werden damit produktiver. Wie diese 5 Schritte im Detail aussehen, beschreibt Reichart in seinem neuen Buch Lead Your Life NOW."Mit dieser Klarheit können Menschen aktiv in die Priorisierung und Neu-Organisation gehen. Das sorgt dafür, dass endlich Zeit für die wichtigen Dinge im Leben bleibt", erklärt der Leadership- und Management-Experte Thomas Reichart weiter. Was bei der Organisation nicht in die Woche passt, fliegt raus und hat damit auch keine Priorität im Leben. "Menschen finden also nebenbei genau das, was in ihr Leben passt."Mehr Informationen zum Buch Lead Your Life NOW - Neue Strategien für Ihren beruflichen und privaten Erfolg mit dem 5-Schritte-Konzept zur Produktivitätssteigerung erhalten Sie <a href="www.leadyourlifenow.de">hier</a>.Lead Your Life NOW kann <a href="https://www.amazon.de/Lead-Your-Life-NOW-persönlichen/dp/3981830040/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484751574&sr=8-1&keywords=lead+your+life+now">direkt bestellt werden bei Amazon</a>.Mehr über Thomas Reichart finden Sie auf seiner Website unter www.reichart.biz.



Bildinformation: Mit Thomas Reichart Zeit für die wichtigen Dinge im Leben finden