Abwasserkanäle für die Zukunft rüsten

(fair-NEWS)

Am Donnerstag, 21. September 2017, lädt die OHM Professional School der TH Nürnberg zu den Nürnberger Kolloquien mit begleitender Hausmesse ein. Die Fachtagung zur Kanalsanierung findet im Gemeinschaftshaus Langwasser in Nürnberg statt. Das Themenspektrum umfasst in diesem Jahr unter anderem Dichtheitsprüfung, Entwässerung-Drucksysteme, Sanierung von Schächten sowie das Berstlining-Verfahren, das die grabenlosen Erneuerung von Gas-, Wasser- und Abwasser¬rohrleitungen ermöglicht. Die Veranstaltung richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter aus Tiefbau- und Wasserwirtschaftsämtern, Stadtentwässerungsbetrieben, Umweltbehörden und Bauunternehmen.Nürnberg, 30. Juni 2017. Die Nürnberger Kolloquien zur Kanalsanierung finden bereits zum 16. Mal statt. Wissenschaftlicher Leiter der ganztätigen Fachveranstaltung ist Prof. Werner Krick von der Fakultät Bauingenieurwesen an der TH Nürnberg. Zahlreiche Experten aus der Praxis erläutern aktuelle Verfahren der Schacht- und Kanalsanierung sowie die abschließende Dichtheitsprüfung.Ein Vortrag wird das Thema Breitbandnetz im Abwasserkanal aus der letztjährigen Tagung aufgreifen. Das nun als Gelbdruck vorliegende Merkblatt der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) wird ebenso vorgestellt wie eine Entscheidungsmatrix für den Einbau von Kabeln im Kanal. Die Teilnehmer erhalten zudem einen Einblick in das Berstlining-Verfahren, das die grabenlose Erneuerung von Gas-, Wasser- und Abwasserrohrleitungen ermöglicht. Im Praxisteil werden die Vor- und Nachteile von Abwasserverbundsystemen intensiv diskutiert. Am Beispiel einer regionalen Abwasserüberleitung veranschaulichen die Referierenden die Projektierung sowie die Projektrealisierung des Bauvorhabens.Auch in diesem Jahr begleiten über 35 Aussteller aus den Bereichen Kanaltechnik und -sanierung, Entwässerung und Rohrherstellung die Nürnberger Fachtagung. Anmeldungen werden bis zum 11. September 2017 telefonisch bei Claudia Bauer unter +49 911/424599-12 oder per Online-Anmeldeformular entgegengenommen. Die Teilnahmegebühr inklusive Pausengetränke, Mittagsbuffet, Tagungsunterlagen und Teilnahmebescheinigung beträgt 250 Euro pro Person.Die Nürnberger Kolloquien zur Kanalsanierung im Überblick:Termin: Donnerstag, 21. September 2017, 9 bis 17 UhrOrt: Gemeinschaftshaus Langwasser, Heinrich-Böll-Platz/ Glogauer Str. 50, 90473 NürnbergAnmeldung: OHM Professional School, Claudia Bauer, Tel. 0911/424599-12, Fax. 0911/424599-50, claudia.bauer@th-nuernberg.deAnmeldeschluss: Freitag, 11. September 2017Weitere Informationen: www.ohm-professional-school.de/seminare-tagungen/kolloquien-und-konferenzen Hinweis für Redaktionen:Kontakt: Hochschulkommunikation der TH Nürnberg, Tel. 0911/5880-4101E-Mail: presse@th-nuernberg.de



Bildinformation: Die begleitende Hausmesse mit rund 40 Aus-stellern ist beliebter Netzwerktreffpunkt der Szene.