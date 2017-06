Fernsehgarten mal ganz anders

(fair-NEWS)

Im Rahmen ihres Mitgliedermehrwertprogramms besuchte die Rüsselsheimer Volksbank gemeinsam mit Mitgliedern das ZDF auf dem Mainzer Lerchenberg."Sehr beeindruckend", "Jetzte sehe ich Fernsehen mit ganz anderen Augen" - so lauteten die überraschten Ausrufe der Volksbank-Mitglieder während der Besichtigung. Nach den einführenden Worten des Guides, startete die Führung in den Studios. Dort konnten die Gäste live erleben, wie eine Sendung eingeleuchtet wurde, die am Nachmittag ausgestrahlt wurde. Der Lichtmeister erklärte den Gästen ausführlich, auf was alles zu achten ist und demonstrierte direkt, welche vielfältigen individuellen Beleuchtungsmöglichkeiten mit den Scheinwerfern bestehen.Auch der anschließend besichtigte Regieraum mit seinen Bildschirmen, Steuerpulten und diversen Arbeitsplätzen beeindruckte die Mitglieder. Bei einer Livesendung müssen allein im Regieraum rund 15 unterschiedliche Berufsgruppen zusammenarbeiten und live auf allerlei Geschehnisse reagieren - keine leichte Aufgabe.Auch das Aussengelände ist einen Blick wert, allen voran natürlich das Fernsehgartengelände. Interessant ist, dass hier 40 Scheinwerfer an der Showbühne soviel leisten wie 150 in den Studios. Die detaillierten Beschreibungen des Guide ließen die Gäste tief in die Fernsehwelt eintauchen.Beim geselligen Beisamensein im Anschluß konnten die Eindrücke direkt ausgetauscht werden. Mit Kaffee und Kuchen versorgt, klang der Tag gemütlich aus.Mehr über die Mitgliedermehrwerte bei der Rüsselsheimer Volksbank unter: <a href="www.r-volksbank.de/veranstaltung"> www.r-volksbank.de/veranstaltung</a>



Bildinformation: Mitglieder im Regieraum