Mit Beverly und VisiTrace DO zur EBC

Vor wenigen Wochen hat die Hamilton Bonaduz AG in Ljubljana, Slowenien, an der 36sten "European Brewery Convention" (EBC) teilgenommen. Im Fokus standen Vorträge zu verschiedenen Themen, wie Prozessanalysen, Zutaten, Technologien und Gesundheit. "Es war eine vielseitige Veranstaltung mit über 470 Teilnehmern. Der Kongress stellt für uns die optimale Plattform dar, um bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Die nächste European Brewery Convention findet 2019 in Belgien statt und wir werden sicherlich wieder daran teilnehmen", erklärt Dr. Knut Georgy, Senior Market Segment Manager Process Analytics bei Hamilton. Hamilton hat sich mit dem Sensor VisiTrace DO sowie dem mobilen Sauerstoffmessgerät Beverly einen Namen unter den Brauern gemacht und sie sind aus der Brauereibranche nicht mehr wegzudenken. VisiTrace DO wird während des Brauprozesses zur Erfassung des Sauerstoffgehaltes im niedrigen ppb Bereich eingesetzt, wodurch den Brauern innerhalb kürzester Zeit exakte Messwerte vorliegen. Das mobile Sauerstoffgerät Beverly ermöglicht eine einfache und schnelle Qualitätskontrolle an jeder beliebigen Stelle im Brauereiprozess.



Bildinformation: Das mobile Sauerstoff-Messgerät Beverly der Hamilton Bonaduz AG