Gebeco bietet mehr Reisetermine an

(fair-NEWS)

Kiel, 30.06.2017. Gebeco hat für Reisen nach Griechenland, Albanien und Jordanien zusätzliche Reisetermine geschaffen. Der Kieler Reiseveranstalter reagiert damit auf die starke Nachfrage für diese Reiseziele. Für Gebeco Kunden bedeutet dies: Das erweiterte Angebot ermöglicht den Interessenten weiterhin eine große Auswahl an buchbaren Reisen in diese Länder. Aufgrund des Terminausbaus reisen die Gäste außerdem wie gehabt in der üblichen Gruppengröße. Alle Reisen sind im Reisebüro und im Internet buchbar.Bereits Anfang des Jahres 2017 zeigten die Buchungen: Griechenland wird erneut zu einem Trendziel für Gebeco-Gäste. Da die Nachfrage stark gestiegen ist, hat Gebeco die Terminzahl deutlich ausgeweitet. „So können wir unseren Gästen weiterhin das Reisen in das begehrte Reiseland ermöglichen. Durch die zusätzlichen Reisetermine bleiben auch die Gruppengrößen überschaubar,“ berichtet Heiko Blatter Abteilungsleiter bei Gebeco. Griechenland gilt seit Langem als beliebtes Reiseziel. Denn das Land bietet eine reizvolle Kombination aus faszinierenden Kulturschätzen, beeindruckenden Landschaften und zahlreichen Stränden, die zum Erholen einladen.„Wir haben uns außerdem sehr gefreut zu sehen, dass sich in diesem Geschäftsjahr die Buchungen für Albanien mehr als verdoppelt haben,“ so Blatter weiter. „Albanien ist noch ein fast unentdecktes Reiseland. Unsere Gäste reizt besonders die Exotik dieses Landes trotz dessen räumlicher Nähe zu uns. Die Hauptstadt Tirana und die unzähligen, geschichtsträchtigen Orte zeigen eine für viele noch unbekannte Welt. Aber auch die traumhafte Naturkulisse zeichnet das Land aus,“ erklärt Blatter den Nachfragezuwachs.Jordanien, ein Mosaik der Gegensätze, wird an der Seite der qualifizierten Gebeco Reiseleitung besonders intensiv erlebt. „Es ist schön zu sehen, dass unsere Gäste es schätzen, gemeinsam in einer Gruppe Gleichgesinnter das junge, dynamische Land mit seiner traditionellen Geschichte in all seinen Facetten zu erfahren,“ freut sich Blatter über den deutlichen Anstieg der Buchungen für das haschemitische Königreich. Das Land besticht durch seine zahlreichen Kontraste und kulturellen Höhepunkte: die Wüste und das fruchtbare Jordantal, historische Ruinen und lebendige Städte, alte Kreuzritterburgen und Wüstenschlösser, die Felsenstadt Petra und Entspannung am Roten Meer.„Der Reiz des Unbekannten“, Gebeco Länder erleben10-Tage-Dr. Tigges-Studienreise ab 1.295 € inkl. FlügeLink zur Reise: www.gebeco.de/2A1T000 Termine: 25.08.-03.09., 15.09.-24.09., 06.10.-15.10.2017, 13.04.-22.04.2018, 27.04.-06.05.2018Vormerktermine 2018: 11.05.-20.05., 25.05.-03.06., 24.08.-02.09., 14.09.-23.09., 28.09.-07.10., 05.10.-14.10.2018„Zauberhaftes Jordanien“, Gebeco Länder erleben9-Tage-Erlebnisreise ab 1.595 € inkl. FlügeLink zur Reise: www.gebeco.de/2390100 Termine: 12.10.-20.10., 25.10.-02.11., 08.11.-16.11., 20.12.-28.12.2017, 14.03.-22.03.2018, 29.03.-06.04.2018, 12.04.-20.04.2018, 26.04.-04.05.2018Vormerktermine 2018: 27.09.-05.10., 18.10.-26.10., 24.10.-01.11., 07.11.-15.11., 19.12.-27.12.2018„Die ausführliche Reise durch Griechenland“, Gebeco Länder erleben15-Tage-Dr. Tigges-Studienreise ab 2.195 € inkl. FlügeLink zur Reise: www.gebeco.de/224T002 Termine: 06.08.-20.08. 10.09-24.09., 24.09.-08.10., 08.10.-22., 05.11.-19.11.2017, 25.03.-08.04.2018, 15.04.-29.04.2018, 29.04.-13.05.2018Vormerktermine 2018: 13.05.-27.05., 27.05.-10.06., 17.06.-01.07., 05.08.-19.08., 09.09.,-23.09., 23.09.-07.10., 14.10.-28.10., 04.11.-18.11.2018



Bildinformation: Gebeco Jordanien