Abitur nachholen in München bei exSAM

Mit dem Schulabschluss Abitur hat man heutzutage nicht nur die besten Voraussetzungen, eine erfolgreiche berufliche Karriere zu starten, er ist wahrscheinlich auch der Schlüssel zur privaten Absicherung und zu persönlichem Glück. Das Abitur ist der höchste deutsche Schulabschluss, den man erreichen kann und stellt somit auch die Basis für ein Studium an einer Universität, einer Fachhochschule oder ein Duales Studium dar. Ebenso ist natürlich ein akkreditierter Job in der freien Wirtschaft mit dem Abitur absolut denkbar.Aber viele machen das Abitur nicht in der Regelschulzeit. Jugendliche können oder wollen aus unterschiedlichen Gründen das Abitur auf einem staatlichen Gymnasium nicht absolvieren. Ebenso beenden Heranwachsende ihre Schullaufbahn schon oft vorzeitig mit dem Quali oder der Mittleren Reife. Für viele Eltern und junge Erwachsene ist das Nachholen des Abiturs dann eine sehr gute Alternative, sowie eine Chance den höchsten Schulabschluss doch noch erreichen zu können. Im Zentrum Münchens, nur unweit des Münchner Hauptbahnhofs, bietet exSAM - externe Schulabschlüsse München - eine kleine, aber feine Privatschule diese Möglichkeit an.Wenn man sich entschließt, sein Abitur bei exSAM in München nachzuholen, dann hat man zum einen den großen Vorteil, dass man in sehr kleinem Klassenverbund, mit durchschnittlich 15 Schülern unterrichtet wird. exSAM legt neben dem "Klasse statt Masse-Prinzip" zusätzlich größten Wert auf den Einsatz moderner Unterrichtskonzepte, auf eine schülernahe, interessante und digitale Vermittlung des Unterrichtsstoffs durch Multimedien. Der zu vermittelnde Unterrichtsstoff basiert auf den Inhalten des bayerischen Lehrplans für Unterricht und Kultus, worauf die Prüfungsvorbereitung aufbaut und abzielt. Selbstverständlich ist es uns ein Anliegen, dass alle SchülerInnen, die ihr Abitur in München nachholen, Zusatz- und Intensivierungsstunden in Fächern bekommen, in denen noch Nachholbedarf besteht. Diese werden in den Wochenstundenplan integriert. Wenn man das Abitur in München bei exSAM nachholt, erhält man Unterricht auf höchstem Niveau, der ausschließlich von Lehrern mit universitären Abschlüssen erteilt wird. Wer sich dazu entscheidet, bei exSAM sein Abitur nachzuholen, wird auf seinem aktuellen Lernstand abgeholt und darauf wird mit unserer Unterstützung dann aufgebaut. Die individuelle Förderung lässt sich durch Wiederholung von gelerntem Unterrichtsstoff, transparenter Didaktik, mithilfe wiederkehrender Lernzielkontrollen und regelmäßigem Austausch zwischen Schule, Lehrer und Schüler, perfekt umsetzen. Mit einer Prüfungssimulation stellt exSAM sicher, dass alle SchülerInnen für das "echte" Abitur gut gewappnet sind.Übrigens: Das Abitur nachholen in München bei exSAM ist unter anderem deshalb so attraktiv, weil exSAM-Schülern versäumter Unterrichtsstoff als kostenloser Download zur Verfügung gestellt wird.Abitur nachholen bei exSAM ist deswegen auch sehr beliebt, da viele SchülerInnen zum einen die angenehme Lernatmosphäre und individuelle Betreuung durch die Lehrer sehr schätzen, die bei einer geringen Schülerzahl tatsächlich umsetzbar ist. Und zum anderen gefällt es den SchülerInnen, die bei exSAM das Abitur nachholen auch, dass sie in hellen, freundlichen und modern eingerichteten Räumlichkeiten lernen und sich auf das Nachholen der Allgemeinen Hochschulreife vorbereiten können.Voraussetzung, um das in Abitur in München bei exSAM nachholen zu können, ist die Mittlere Reife.Bei exSAM können Sie Ihren Schulabschluss in München nachholen. Egal ob Sie das Abitur nachholen möchten, die Mittlere Reife in München nachmachen wollen oder das Nachholen des Qualis in Erwägung ziehen, wir sind dafür der richtige Ansprechpartner.Leser- und Pressekontakt:exSAM - externe Schulabschlüsse MünchenVerena Liebl und Michaela Helfrich GbRAnsprechpartner: Fr. LieblGoethestr. 1780336 MünchenTel.: 089/45231880Fax: 089/45231879Web: www.exsam.de E-Mail: kontakt@exsam.de



