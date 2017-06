Cat® Berlin: Gewinner des German Brand Award 2017

(fair-NEWS)

Die S4 Handelsgruppe GmbH mit ihrer Marke Cat® Berlin hat mit dem Jahr 2017 bereits jetzt ein Jahr voller Erfolge gefeiert. Ein weiterer Meilenstein ist die Auszeichnung der Marke mit einem der wichtigsten Preise der Industrie.Der German Brand Award begreift und prämiert Marken ganzheitlich. Mit seinen Kriterien und Wettbewerbsklassen trägt er den vielfältigen Facetten der professionellen Markenführung Rechnung: Prämiert wird in den Wettbewerbsklassen "Excellence in Branding", "Industry Excellence in Branding" sowie "Excellence in Brand Strategy, Management and Creation".Cat® Berlin tritt in zahlreichen Feldern der Elektronik an und hat neben seinem umfassenden Angebot im Bereich E-Mobility und GPS-Tracking auch einen Namen in Bereich Audio / Hi-Fi. Diese verschiedenen Produktkategorien unter einem Dach zu vereinen und Cat® Berlin als einheitliche, junge und sympathische Marke zu etablieren, hat die Jury überzeugt.Unter der Leitung des Creative Directors Sebastian Pladwig entstehen langfristige Konzepte zur Markenfindung, -kommunikation und -übermittlung.Cat® Berlin nahm den Preis in der Kategorie "Industry Excellence in Branding" am 29.6.2017 in Berlin entgegen.



Bildinformation: CD: Sebastian Pladwig erhält den Preis für die Marke Cat® Kategorie: Industry Excellence in Branding