Management im Wandel - Risiken und Chancen

Das Management in der deutschen Industrie steht seit einigen Jahren vor einer neuen, spannenden Herausforderung. Begriffe wie z.B. Industrie 4.0, Change Management, Digitalisierung, Globalisierung sowie aktuelle politische Pradigmenwechsel wie z.B. der Brexit oder die aktuelle US Wirtschaftspolitik wollen interpretiert, analysiert und letztlich unternehmensspezifisch umgesetzt werden.Diese Veranstaltung ist konzipiert um Ideen zur Realisierung auf der Basis von unternehmensübergreifenden und gleichzeitig prozessorientierten Risiko-/ Chancenbetrachtungen darzulegen und zu diskutieren.Referenten:Frank TuchGeschäftsführender GesellschafterMP - Business Management GmbHHans DollDirector Quality EuropeModine Europe GmbHDirk KalitzkiAssessor Manager North EuropeLloyd´s Register Deutschland GmbHGastgeber:Die Modine Manufacturing Company ist seit 1916 ein führendes Unternehmen im Bereich des Thermomanagements. Sie entwickelt und produziert Produkte zur Wärmeübertragung für eine Vielzahl von Anwendungen und Märkten. Modine ist in allen Regionen der Welt vertreten und liefert Lösungen entsprechend den Erwartungen der Kunden.Die Lloyd´s Register Deutschland GmbH (LRQA) ist seit über 25 Jahren spezialisiert auf die Analyse und Bewertung komplexer Aufbau- und Ablaufstrukturen in Unternehmen basierend auf einem geregelten Akkreditierungsrahmen. Aufbauend auf einer bis auf 1760 zurückreichenden Lloyd´s Register Tradition und den Synergien zu den Geschäftsbereichen Marine und Inspection & Service ist LRQA einer der weltweit führenden Dienstleistungsanbieter im Zertifizierungs- und Trainingsbereich.Ort und Zeit:Modine EUROPE GmbH,RestaurantArthur-B.-Modine-Straße, 70794 FilderstadtDonnerstag, 6. Juli 2017, 16.30 Uhr.Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten. Gerne können Sie uns Ihre Anmeldung per Fax unter +49 (0) 711 83 88 74-20, per Post oder E-Mail(veranstaltung-bawue@wirtschaftsrat.de) zusenden.Ulrich Balbach Dr.-Ing. Horst Gras Markus Heilig Markus Krämer Karlheinz Pitter Georg Christian Schönhof Dr. Michael W. Müller (Sektionssprecher) Michael Hennrich MdB David Heidelberg Helena KappWirtschaftsrat Deutschland - Landesverband Baden-Württemberg - Kronprinzstraße 16 - 70173 Stuttgart



