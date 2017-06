Mit eresult in nur zwei Tagen zum zertifizierten UX-Professional

(fair-NEWS)

Werden Sie in nur zwei Tagen zum "Certified Professional for Usability and User Experience - Foundation Level" (CPUX-F). Die Full-Service UX-Agentur eresult GmbH ist anerkannter Trainingsanbieter und bereitet Seminar-Teilnehmer praxisnah und komprimiert auf die Zertifizierungsprüfung vor.Eine Erfolgsquote von 95 Prozent und über 140 zufriedene Teilnehmer sprechen für sich. Das Seminar richtet sich an Produktmanager, Produktdesigner, User-Interface-Designer, Software-Ingenieure, Projektleiter oder Qualitätsmanager, die sich mit Usability und User Experience beschäftigen.Nutzen Sie die Gelegenheit melden sich für das nächste Termin am 6. und 7. Juli 2017 in Köln anDas Seminar, dass mit der CPUX-F-Prüfung am 2. Tag abschließt, umfasst beispielsweise die Themen Usability-Prinzipien und Begrifflichkeiten, Spezifizieren von Nutzungskontext und Nutzungsanforderungen, Evaluierungsmethoden und Prozessmanagement. Die erfahrenen UX-Consultants sorgen mit ihrem Wissen aus alltäglichen Projekten für eine anwenderbezogene Vermittlung der Inhalte. Der Lehrplan wurde auf Grundlage des "International Usability and User Experience Qualification Board" (UXQB) entwickelt und entspricht dem internationalen Standard.Anmeldungen sind unter der E-Mail-Adresse zertifizierung@eresult.de möglich.Weitere Informationen zum CPUX-F-Seminar und alle aktuellen Termine für 2017 finden Sie unter: <a href="www.eresult.de/consulting-konzeption/seminare/cpux-zertifizierung/"> www.eresult.de/consulting-konzeption/seminare/cpux-zertifizierung/</a>



Bildinformation: Logo eresult GmbH