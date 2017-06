Pro DP Verpackungen engagiert sich als Hauptsponsor beim FSV Ronneburg

(fair-NEWS)

Kleine Sportvereine auf dem Land haben es mittlerweile nicht mehr leicht. Immer mehr Menschen möchten in der Stadt oder in Ballungszentren wohnen, und somit fehlt es auch mehr und mehr an Nachwuchs zur Sicherung des Fortbestands. Auch die immer geringer werdenden staatlichen Mittel für die Sport- und Vereinsförderungen stellen eine große Herausforderung für die Sportbegeisterten der verschiedensten Sportarten dar.Umso wichtiger ist es, dass sich regionale Unternehmen ihrer Verantwortung bewußt werden, an der Attraktivität des Umfeldes mitzuwirken, zu dem eben auch das Vereinswesen und die Sicherung von Freizeitbeschäftigungen zählt. Nicht zuletzt geht es auch darum, den Mitarbeitern nicht nur ein professionelles Arbeitsumfeld zu bieten, sondern auch nach Feieraben und außerhalb der Firma eine Umgebung zu schaffen, in der sich aktuelle Mitarbeiter und potentielle zukünftige Arbeitskräfte wohl fühlen.Dieser Verantwortung ist sich auch die <a href="www.pro-dp-verpackungen.de">Pro DP Verpackungen</a> bewußt, und so engagiert sich das Unternehmen von Dennis Bauer gerade im sozialen Bereich verstärkt in der Region. Seit 2010 versorgt das Großhandelsunternehmen vom Firmenstandort in Ronneburg aus Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Hotel, Lebensmittelhändler, usw in Deutschland und der Welt mit praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, innovativen Tischprodukten und professionellen Reinigungs- und Hygienelösungen. Die erworbenen Kompetenzen möchte die Pro DP Verpackungen nun auch verstärkt in der Heimat umsetzen, und verstärkt seit einiger Zeit auch das Engagement im direkten Einzugsgebiet des Firmensitzes.Für den Inhaber Dennis Bauer bedeutet regionales Engagement jedoch nicht nur die Arbeit an, mit und für die Kunden, auch die Präsenz und die regionale Verantwortung sind wichtige Bausteine für den Ruf, die Attraktivität und nicht zuletzt auch den Erfolg eines Unternehmens. Aus diesem Grund findet man Vetreter der Pro DP Verpackungen z.B. vermehrt auf regionalen Motorsportevents, wo das Projekt <a href="www.pro-dp-performance.com">Pro DP Performance</a> genutzt wird um für das Unternehmen zu sprechen, und nun strahlt das Logo des Verpackungsprofis aus Ostthüringen auch von den Trikots des FSV Ronneburg, welcher in den nächsten Jahren von der Zusammenarbeit profitierten kann.



Bildinformation: Pro DP Verpackungen