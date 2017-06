Walmart zertifiziert Icecat als Content Provider

(fair-NEWS)

Walmart hat Icecat als einen seiner zertifizierten Content Service Provider für Hersteller-Produktdaten anerkannt. Icecat sorgt dafür, dass die Hersteller-Produktinformationen an das Walmart E-Commerce Umfeld angepasst werden. In Übereinstimmung mit den Walmart spezifischen Ansprüchen in Bezug auf Attribute und Formate der Daten kümmert Icecat sich im Auftrag der Hersteller um die Erfassung, Standardisierung, Verwaltung und Lieferung von Produktdaten.„Wir freuen uns sehr, den Walmart Test bestanden zu haben“, sagt Emre Tan, der Icecats Walmart Integrationsteam geleitet hat. „Es ergeben sich damit neue Ansatzpunkte zur Unterstützung von Herstellern in Bezug auf die Erfüllung von Walmarts Anforderungen und ermöglicht eine einfache Integration ihrer Daten in das Walmart System.“Hier einige Beispiele von Walmarts spezifischen Contentanforderungen, um die sich Icecat kümmert:- Produkt-Identifikatoren, wie GTIN (EAN, UPC), Artikelnummern und Kategorisierung- Eindeutige Produktnamen mit 50-75 Buchstaben für die SEO-Nutzung- Nützliche Marketingtexte mit mindestens 150 Buchstaben- Mapping der (Haupt-) Spezifikationen zu Walmarts Datenmodell- Hauptproduktmerkmale als Stichpunkte für bestechende Kaufargumente- JPG-Bilder von mindestens 2000x2000px (bevorzugte Größe 3000x3000px) @ 300dpi für die ZoomfähigkeitDie Anforderungen von Walmart an Multimedia sind unter anderem:- Videos mit Produkt-Demo oder How-Tos von 0:30–2:30 min- 3D-Produktansicht- PDFs für Gewährleistungen, Broschüren und GebrauchsanleitungenBei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an einen der zuständigen Icecat Account Manager ( Lana.Buschhoff@icecat.com / Ulrich.Silberbach@icecat.com ) oder registrieren Sie sich jetzt hier: https://icecat.biz/walmart (KOSTENFREI).Link zum Original-Eintrag auf Icecats eigenem Blog Iceclog:



Bildinformation: Content auf Walmart.com