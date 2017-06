Update der Energiemanagement-Software econ3

(fair-NEWS)

Die econ solutions GmbH präsentiert umfassende Erweiterungen für ihre Energiemanagement Software econ3: Die neue Auftrags- und Chargenauswertung ermittelt die Energieleistungskennzahl für einzelne Aufträge und ermöglicht so detaillierte Leistungsanalysen sowie Maschinenvergleiche. Hinzu kommen Optimierungen der Datenschnittstellen sowie Erweiterungen im Berichtswesen, der Tarif- und Preisfunktion. Damit schlägt econ solutions auf operativer Ebene die Brücke zwischen dem Energiemanagement und den konkreten Anwendungsbereichen von Industrie 4.0.Auftrags- und Chargenauswertung: Informationen zu Aufträgen und Chargen auf Produktebene lassen sich aus beliebigen manuellen Aufzeichnungen und Systemen (Betriebs-, Maschinendatenerfassung, ERP) in econ3 integrieren. Die Software kumuliert die Energiedaten während der Laufzeiten der einzelnen Aufträge und ermittelt daraus für jeden Auftrag unmittelbar die Energieleistungskennzahl bzw. den Energy Performance Indicator (EnPI) des Verbrauchs pro produziertem Stück bzw. Menge. Damit ermöglicht das neue Feature fundierte und detaillierte Performance Analysen für jeden Auftrag sowie Vergleiche des Energieverbrauchs bei Produktion von gleichen Produkten auf verschiedenen Maschinen.Optimierte Datenschnittstellen: Die neue Massendatenverarbeitung vereinfacht und beschleunigt die Anlage und Bearbeitung der Schnittstellen unter econ connect (für OPC, BACnet, Modbus, SQL), beim CSV-Import können weitere Datumsformate und besondere Trennzeichen verarbeitet werden, was die Anwendungsgebiete erneut erweitert.Erweiterungen im Berichtswesen sowie in der Tarif- und Preisfunktion, z.B. rollierende relative Zeitausschnitte, Möglichkeit zur Eingabe detaillierter Preis bis auf sechs Nachkommastellen.Alle econ Komponenten entsprechen den Prinzipien der Industrie 4.0: Sie sind herstellerunabhängig und basieren auf offenen Standards und Schnittstellen.



Bildinformation: Energiemanagement Software econ3 jetzt mit Auftrags- und Chargenauswertung. (Bildquelle: econ solutions)