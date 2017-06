Rundum-Schutz nach Maß: Sicherheitsbekleidung für Schweißer

(fair-NEWS)

Wer auf der Suche nach der passenden Sicherheitsbekleidung und Ausrüstung für Schweißarbeiten ist, wird jetzt bei schweisser-schutz.de fündig.Beim Schweißen kommt es zu einer enormen Hitzeentwicklung und Helligkeit, die den Einsatz von spezieller Bekleidung und einer Schutzausrüstung verlangt. Die komplette Ausstattung mit Sicherheitsbekleidung ist für Schweißer mit strengen Vorgaben verbunden. Schließlich liegt der Schmelzpunkt von Edelstahl bei ca. 1500 °C. Es sind sehr hohe Temperaturen notwendig, um dieses Materials gezielt zu verformen. Ob es sich nun um das Werkstück handelt oder umherfliegende Funken: Die Gefahr der Verbrennung ist beim Schmelzschweißverfahren und Pressschweißverfahren allgegenwärtig.Auf www.schweisser-schutz.de stehen die einzelnen Komponenten der Sicherheitsbekleidung im direkten Vergleich. Das liefert Profis und Heimwerkern eine übersichtliche Auswahl. Prägnant, geordnet und übersichtlich präsentieren sich die wichtigsten Komponenten, wie Schweißhelme, Brille, Handschuh, Schweißerzange, Schürze, Vorhang und Schuhe. Über einen individuellen Filter ist es möglich, in der jeweiligen Kategorie das eigene Budget von Anfang an festzulegen und sich kostenlos mit dem notwendigen Hintergrundwissen und Insidernews zu Schweißarbeiten und Arbeitsschutz zu versorgen.Darüber hinaus schützen sich Schweißer mit speziellem Augenschutz vor greller Helligkeit. Der Schweißlichtbogen ist so intensiv, dass auch die UV-Strahlung nicht zu vernachlässigen ist. Magnetfelder und gesundheitsgefährdende Dämpfe machen den Einsatz von Schweißerhelmen und einem optimalen Rauchabzug im Arbeitsraum unabdingbar. Zu den wichtigsten Basics der Schutzbekleidung gehören Augenschutz, feuerfeste Kleidung, Schuhe, Schweißerschutz und Handschuhe. Die Arbeitssicherheit sollte niemals aus der Hand gegeben werden, um weder die eigene Gesundheit noch die der beteiligten Personen zu gefährden.Die Artikel im Ratgeberbereich sind auf dem neuesten Stand und informieren über die häufigsten Ursachen und typische Fehlerquellen, die das Risiko beim Schweißen erhöhen. Zudem liefert das Portal der Basics zu den gängigsten Schweißverfahren und klärt ganz nebenbei über die geläufigsten Fachtermini auf.