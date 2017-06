Die silberne Rose 2017 - bayrischer Florist-Wettkampf

(fair-NEWS)

Begeisterte Besucher der "Natur in Pfaffenhofen" konnten am vergangenen Sonntag bei strahlendem Sonnenschein die hervorragenden floristischen Arbeiten beim Wettkampf um die "Silberne Rose" 2017 bewundern. Fünf Teilnehmerinnen zeigten live ihr Können und begeisterten das Publikum.Sie meisterten folgende Aufgaben:Raumschmuck mit mediterranem Flair - Arbeitszeit - 60 MinutenBüffetschmuck für eine Poolparty - 45 MinutenSommerstrauß zum 70 jährigen Jubiläum des Fachverbandes Deutscher Floristen, LV Bayern - 35 MinutenDiese Arbeiten wurden von einer kompetenten Fachjury bewertet. Während bei der letzten Aufgabe, die Meinung des Publikums gefragt war.Floraler Körperschmuck für eine bayer. Tracht - Arbeitszeit - 60 MinutenAbends stand Franziska Strobl von Stroblume in Geretsried als neue bayerische Meisterin fest; gefolgt von Natascha Heubeck von Gartenhaus Hauke aus Erlangen als Bayer. Vizemeisterin und Tamara Wakonig von die Blumenoase aus Dorfen auf Platz 3.Den Publikumspreis für die Florale Präsentation einer bayerischen Tracht hat Veronika Weiß von Koller Gärtnerei aus Bodenmais für sich entschieden.Unser Dank geht an alle, die dieses Ereignis ermöglicht haben:An den Gastgeber - "Natur in Pfaffenhofen" mit allen Verantwortlichen und dem Hallengestalter Georg Haberkern sowie an alle Sponsoren und natürlich an unsere Teilnehmerinnen, deren Firmen, Freunde und Familien.Weitere Infos und schöne Fotos erhalten Sie auf unserer Homepage und auf Anfrage:<a href="www.silberne-rose.de">Bayrische Floristmeisterschaft "silberne Rose" 2017</a>



Bildinformation: Teilnehmerinnen der bayrischen Florist-Meisterschaft "Silberne Rose" 2017