Focal FSP-8: Digitaler Soundprozessor für Audiophile

(fair-NEWS)

Obwohl die meisten Fahrzeuge heutzutage mit einem Audiosystem ausgestattet sind, vermissen anspruchsvolle Klangenthusiasten oftmals den einzigartigen audiophilen Sound in ihrem Fahrzeug: Sie rüsten ihr Fahrzeug daher Komponente für Komponente auf und möchten dabei kein Detail dem Zufall überlassen, sondern jedes Element gezielt beeinflussen können. Für Audiophile, die alles aus ihrem Equipment herausholen wollen, hat die französische High End Marke <a href="www.focal.com/">Focal</a> jetzt den digitalen Soundprozessor FSP-8 im Programm.Vielseitig und einfach zu bedienen10-Band parameterischer Equalizer, Laufzeitkorrektur, Hoch-, Tief- und Bandpassfilter sowie umfangreiche Anschlussmöglichkeiten - Focals FSP-8 ist genau das richtige Werkzeug für eine individuelle Klangabstimmung. Nicht weniger als acht 3,4 Volt Vorverstärkerausgänge stehen dem User zum Feintunen seines Car-Audio Soundsystems zur Verfügung.Mit seinen 6 wählbaren High- oder Lowlevel-Eingängen ist Focals neuer DSP optimal gerüstet für Werksradios, aber auch für Nachrüstgeräte. Über den Aux-Eingang können tragbare Musicplayer oder auch Smartphones angeschlossen werden. Der optische Digitaleingang (24 Bit/192 kHz) ermöglicht darüber hinaus die Verarbeitung von Hi-Res Musiksignalen.Einzigartiges Interface designt von und für AkustikexpertenAlle DSP-Einstellungen lassen sich bequem per Laptop über die neue FSP-8 Manager Software vornehmen. Das benutzerfreundliche Interface gewährleistet eine einfache und übersichtliche Bedienung des digitalen Soundprozessors - mit nur wenigen Klicks liefern die vier Hauptmenüs einen Überblick aller Einstellungsmöglichkeiten, so dass sich der Zeitaufwand beim Justieren und Optimieren deutlich reduziert.Eine optional erhältliche Fernbedienung mit LCD verbessert das Nutzererlebnis um ein weiteres: Die intuitive Bedienung erlaubt die Kontrolle der Grundfunktionen und die Auswahl der gespeicherten DSP-Settings.



Bildinformation: Focal FSP-8: Digitaler Soundprozessor