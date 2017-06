Die 555 besten Low Carb Rezepte & Tipps in nur einem Kochbuch

(fair-NEWS)

Das große Kochbuch „LOW-CARB 555 Rezepte/BEST OF“ enthält leckere, leichte und schnelle Rezepte. Es gibt eine riesen Auswahl an deutsche, exotische und orientalische Speisen. Alle Rezepte sind sorgfältig und nur mit ausgewählten Zutaten angereichert und mit passenden Gewürzen abgerundet. Fleisch- oder Fischfans, Suppenkaspers oder Salatfreunde, für jeden Geschmack ist sicherlich etwas dabei. Selbstverständlich gibt es auch eine beachtliche Menge an vegetarische Gerichte und eine Vielzahl von Backrezepten. Außerdem Quark- und Joghurtspeisen, Süßes und Herzhaftes für Zwischendurch, Frucht- und Schokoladenaufstriche, Dipps und Chips, Eis und Getränke - alles nur in einem Kochbuch. Alle Kochanleitungen sind kohlenhydratarm geprägt, jedoch können kohlenhydratreiche Beilagen, wie Kartoffeln, Nudeln und Reis jederzeit dazu serviert werden.Bibliographische Angaben:Buchtitel: LOW-CARB 555 Rezepte BEST/OFAutoren: Jutta Schütz und Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7386-3677-29,99 EuroSeitenanzahl: 244E-BOOK ISBN 978-3-7392-5861-47,99 EuroKurzbeschreibung: 555 Low Carb Rezepte – Rind-, Schweine-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleisch, sowie exotisches Fleisch, Fisch, Backen, Salate, Suppen, vegetarische und sonstige Rezepte. Jede Menge Informationen über „Low Carb“.Die folgenden Links führen Sie „Zum BoD Buchshop“ oder zu Amazon.BoD Buchshop: https://www.bod.de/buchshop/low-carb-jutta-schuetz-9783738636772 Amazon: Shortlink: http://tinyurl.com/ydz5ee2t Über die Autorinnen: Sabine Beuke und Jutta Schütz, beide bekannt als Low Carb Autorinnen, schreiben über die kohlenhydratarme Ernährungsform. Sie publizieren seit Jahren Bücher über die Auswirkungen von falschen Ernährungsweisen. Sie selbst als Betroffene – in Sachen Diabetes und Darmerkrankungen – sind das beste Beispiel, dass sich die Low Carb Ernährung positiv auf den gesamten Organismus auswirkt. Sie entwickeln Low Carb Rezepte, kochen und genießen bis heute beschwerdefrei.© 2017 Text Autorin Beuke/Schütz - Alle Rechte vorbehalten



Bildinformation: LOW-CARB-555-Rezepte-Best-OF