Presseinformationen___________________________________________________________________________EURALIS weiter auf Wachstumskurs___________________________________________________________________________Norderstedt, 30.6.2017Die Marke EURALIS gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Umstellung auf das international einheitlicheLogo im Jahr 2016 sorgt für eine gestiegene Präsenz im Markt und eine länderübergreifende Bündelungder Energien.Das gesamte Business Team Europe (BTE) traf sich erstmalig vom 21. bis 23.06. in München. Aus 15 Länderntraf sich das Management mit Mitarbeitern aus den Bereichen Verkauf, Produktmanagement, Marketing,Business Line und Business Unit, um den Austausch untereinander und die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.Eine in den letzten fünf Jahren erzielte Verdopplung des Umsatzes bleibt für das Team auch das Zukunftszielder nächsten fünf Jahre. Eine Herausforderung, die mit den Innovationen des Unternehmens erreichbar ist.Ein Beispiel dafür aus Deutschland ist die Maissorte: ES Metronom, die mit steigender Tendenz am Markt bereitsseit vier Jahren die Grundlage einer neuen Maisgeneration bildet und damit einen Teil des Wachstumserfolgs begründet.Konstanz und Stabilität dieser Maisgeneration lassen die Einzelpflanze immer besser werden. Mit ES Metronom,der Maissorte, die deutschlandweit in allen offiziellen Versuchen steht, besetzt EURALIS ein Kernsegment im deutschenMaisanbau. Auch das ist ein Teil der dazu beiträgt, dass die Marktanteile der Kultur trotz abnehmender Gesamtflächeansteigen.Ein herausragender Erfolg für das gesamte Unternehmen und gute Zukunftsaussichten.



Bildinformation: EURALIS Business Team Europe (BTE) Quelle: EURALIS Saaten GmbH