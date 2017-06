Das Blumenhotel – ein Schenna Hotel mit vielen Angeboten

(fair-NEWS)

Im Wellnesshotel Südtirol 4 Sterne ausspannenWer seinen Urlaub optimal genießen will, ist im Blumenhotel genau richtig. Egal ob in den traumhaften Gärten oder in den frisch gekochten Gerichten des Restaurants, die Blumen ziehen sich wie ein roter Faden durch das Hotel. Seinem Ruf als Gourmet- und Wellnesshotel wird es definitiv gerecht. Die Saunalandschaften, Innen- und Außenpool und zahlreiche Behandlungsangebote sind nur ein kleiner Auszug des Katalogs des Wellnessbereichs.Neben der Entspannung von Körper und Seele kommt auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz. Vom abwechslungsreichen Frühstücksbuffet, Kuchen- und Obstbuffet am Nachmittag bis hin zum 5 Gänge Menü, ist für jeden Gast Genuss garantiert.Das Hotel Schenna ist zentralWer Freizeitaktivitäten finden will, muss hier nicht lange suchen. Aufgrund seiner hervorragenden Lage ist das Blumenhotel der ideale Ausgangspunkt für eine ausgiebige Wanderung oder Mountainbike-Tour durch die traumhafte Naturlandschaft Schennas. Mehr als 200 Kilometer Wanderwege bieten viel Abwechslung, egal ob durch Wälder oder Hinauf auf die Bergspitzen. Auf der Homepage des Hotels werden zusätzlich drei besonders schöne Wanderwege vorgestellt, die man sich nicht entgehen lassen darf.Wenn es mal kein Wandern sein soll, sind zahlreiche Ausflugsziele in unmittelbarer Entfernung zu finden. Egal ob wunderschöne Gärten oder Museen, hier wird jeder Besucher fündig. Kulturelle Veranstaltungen finden fast das ganze Jahr über statt und sind nicht nur ein Highlight für die Bewohner der Region.Ein 4 Sterne Hotel Südtirol mit tollem AusblickSchenna bietet einen zauberhaften Natururlaub zum Entspannen. Die beliebte Ferienregion ist eine kleine Gemeinde in Trentino-Südtirol. Aufgrund der traumhaften Flora und den vielfältigen Möglichkeiten bietet Schenna alles, was man für einen wunderbaren Urlaub braucht.Lediglich 3 Kilometer entfernt ist die beliebte Kurstadt Meran, die einen zum Verweilen und Entspannen einlädt. Zudem befindet sich die Südtiroler Landeshauptstadt Bozen ebenfalls mit 25 Kilometern in unmittelbarer Nähe. Dort kann man viele Denkmäler wie Burgen oder Schlösser bestaunen. So ist für jeden Gast das ideale Programm gefunden.Weitere Informationen finden Sie auf der hoteleigenen Homepage unter: www.blumenhotel.it